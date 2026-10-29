Балашовская администрация не смогла отменить наблюдение на теплоснабжающем МУПе
Долги организации на начало 2026 года превышали 1 млрд рублей
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение о введении наблюдения в МУП Балашовского района «Система теплоснабжения Балашовского района» (СТБР). Жалобу администрации района, требовавшей прекратить дело, суд отклонил.
Администрация ссылалась на соглашение о реструктуризации от 7 октября 2025 года. Первый платеж был установлен до 31 октября 2025, поэтому, по мнению заявителя, основания для наблюдения отсутствовали. Апелляция указала, что последующее изменение графика платежей не аннулирует просрочку, возникшую до подачи заявления, а предоставление рассрочки не устраняет признаки неплатежеспособности. Кроме того, «Теплоцентр» заявил соглашение расторгнутым из-за неисполнения графика.
Требование кредитора — 406,01 млн руб. по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения 2018 года — подтверждено вступившими в силу решениями арбитража и включено в третью очередь реестра. Временным управляющим утвержден Антон Хафизов, член СРО АУ «Южный Урал»
СТБР включен в реестр субъектов естественных монополий, поэтому суд проверял, достаточно ли у должника имущества, не участвующего в производственной деятельности, для погашения долга. По материалам дела, на исполнении находится 424 исполнительных производства на 1,188 млрд руб. и исполнительский сбор 143 млн руб. Кредиторская задолженность перед контрагентами на начало 2026 года составляла 1,129 млрд руб., по обязательным платежам — 14,9 млн руб. Чистые активы за 2024 год — 608,6 млн руб., коэффициент текущей ликвидности — 0,27, чистый убыток — 94,9 млн руб. Почти все имущество — котельные, теплотрассы и тепловые пункты; дебиторская задолженность в 235,9 млн руб. признана низколиквидной.
Суд подчеркнул, что наблюдение нужно для анализа финансового состояния и проверки возможности восстановления платежеспособности; при погашении долга дело может быть прекращено или заключено мировое соглашение.
Сам «Теплоцентр» с февраля 2026 года находится под наблюдением по иску ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» примерно на 383 млн руб. По ЕГРЮЛ, 70% компании принадлежит Ирине Паштановой, 30% — ООО «ОСК», связанному с экс-депутатом Александром Ветровым.