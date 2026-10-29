Балашовская администрация не смогла отменить наблюдение на теплоснабжающем МУПе

СТБР включен в реестр субъектов естественных монополий, поэтому суд проверял, достаточно ли у должника имущества, не участвующего в производственной деятельности, для погашения долга. По материалам дела, на исполнении находится 424 исполнительных производства на 1,188 млрд руб. и исполнительский сбор 143 млн руб. Кредиторская задолженность перед контрагентами на начало 2026 года составляла 1,129 млрд руб., по обязательным платежам — 14,9 млн руб. Чистые активы за 2024 год — 608,6 млн руб., коэффициент текущей ликвидности — 0,27, чистый убыток — 94,9 млн руб. Почти все имущество — котельные, теплотрассы и тепловые пункты; дебиторская задолженность в 235,9 млн руб. признана низколиквидной.