Рыбинск зажег фонари

Каменная мостовая, фонари в ретростиле и улицы без машин — в Рыбинске появился пешеходный центр. Он объединил Соборную площадь, участки Крестовой, Стоялой и Волжской набережной, Преображенский и Вознесенский переулки. Вместе с обновленным пространством родилась новая традиция: каждый вечер в 18:00 фонарщик проходит от своей кованой скульптуры в Преображенском переулке до Соборной площади, где зажигает керосиновый фонарь. Как изменился исторический центр Рыбинска — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».