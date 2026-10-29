Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
ЯрославльФото

Рыбинск зажег фонари

В городе появилось пешеходное пространство в стиле XIX века
Каменная мостовая, фонари в ретростиле и улицы без машин — в Рыбинске появился пешеходный центр. Он объединил Соборную площадь, участки Крестовой, Стоялой и Волжской набережной, Преображенский и Вознесенский переулки. Вместе с обновленным пространством родилась новая традиция: каждый вечер в 18:00 фонарщик проходит от своей кованой скульптуры в Преображенском переулке до Соборной площади, где зажигает керосиновый фонарь. Как изменился исторический центр Рыбинска — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Центральная Красная площадь Рыбинска полностью стала прогулочной
1/281/28

Центральная Красная площадь Рыбинска полностью стала прогулочной

Администрация Рыбинска

Улица Крестовая и раньше привлекала туристов историческими зданиями и старинными вывесками, теперь на ней нет автомобилей
2/282/28

Улица Крестовая и раньше привлекала туристов историческими зданиями и старинными вывесками, теперь на ней нет автомобилей

Администрация Рыбинска

На Соборной площади установили композицию «Гражданам города Рыбинска». Она увековечила городского голову Константина Расторгуева, купцов и благотворителей Василия Карякина, Николая Тюменева, Ивана и Андрея Миклютиных, протоиерея и краеведа Матвея Гомилевского
3/283/28

На Соборной площади установили композицию «Гражданам города Рыбинска». Она увековечила городского голову Константина Расторгуева, купцов и благотворителей Василия Карякина, Николая Тюменева, Ивана и Андрея Миклютиных, протоиерея и краеведа Матвея Гомилевского

Администрация Рыбинска

Пешеходные улицы украсили живые цветы и кустарники
4/284/28

Пешеходные улицы украсили живые цветы и кустарники

Администрация Рыбинска

В Преображенском переулке появились выкованная рыбинскими мастерами велопарковка в виде старинных велосипедов
5/285/28

В Преображенском переулке появились выкованная рыбинскими мастерами велопарковка в виде старинных велосипедов

Администрация Рыбинска

Пешеходной стала часть Волжской набережной около здания Новой хлебной биржи, где сейчас расположен музей-заповедник
6/286/28

Пешеходной стала часть Волжской набережной около здания Новой хлебной биржи, где сейчас расположен музей-заповедник

Администрация Рыбинска

Новая хлебная биржа
7/287/28

Новая хлебная биржа

Администрация Рыбинска

Бронзовый макет утраченного Никольского храма, который прежде стоял рядом со Спасо-Преображенским собором
8/288/28

Бронзовый макет утраченного Никольского храма, который прежде стоял рядом со Спасо-Преображенским собором

Администрация Рыбинска

На преображенной Волжской набережной открылась ярмарка
9/289/28

На преображенной Волжской набережной открылась ярмарка

Администрация Рыбинска

Деревянные павильоны ярмарки стилизованы под XIX век. Они созданы по мотивам исторических фотографий Рыбинска и украшены резьбой, росписью, ковкой, латунным литьем и сусальным золотом
10/2810/28

Деревянные павильоны ярмарки стилизованы под XIX век. Они созданы по мотивам исторических фотографий Рыбинска и украшены резьбой, росписью, ковкой, латунным литьем и сусальным золотом

Администрация Рыбинска

В пешеходном центре расположено множество ресторанов. Бар-музей Васи Ложкина
11/2811/28

В пешеходном центре расположено множество ресторанов. Бар-музей Васи Ложкина

Администрация Рыбинска

В центре часто работают художники и выступают музыканты
12/2812/28

В центре часто работают художники и выступают музыканты

Администрация Рыбинска

Цветочные композиции украшены гербом Рыбинска. На нем изображены стерляди, их добывали жители Рыбной слободы, из которой вырос современный город
13/2813/28

Цветочные композиции украшены гербом Рыбинска. На нем изображены стерляди, их добывали жители Рыбной слободы, из которой вырос современный город

Администрация Рыбинска

Особенностью обновленного центра стали фонари в ретро-стиле на деревянных столбах. Преображенский переулок
14/2814/28

Особенностью обновленного центра стали фонари в ретро-стиле на деревянных столбах. Преображенский переулок

Администрация Рыбинска

Открытие пешеходного пространства состоялось в День города 1 августа
15/2815/28

Открытие пешеходного пространства состоялось в День города 1 августа

Администрация Рыбинска

В Преображенском переулке установили скульптуру «Фонарщик», автором выступил художник по металлу и кузнец из Мышкина Дмитрий Игумнов
16/2816/28

В Преображенском переулке установили скульптуру «Фонарщик», автором выступил художник по металлу и кузнец из Мышкина Дмитрий Игумнов

Администрация Рыбинска

После установки скульптуры в Рыбинске появилась новая традиция: на улицы выходит сам фонарщик
17/2817/28

После установки скульптуры в Рыбинске появилась новая традиция: на улицы выходит сам фонарщик

Администрация Рыбинска

Он идет по улицам, рассказывая об истории уличного освещения в России и Рыбинске, а также о старинной профессии
18/2818/28

Он идет по улицам, рассказывая об истории уличного освещения в России и Рыбинске, а также о старинной профессии

Администрация Рыбинска

Прогулка начинается около скульптуры в 18:00
19/2819/28

Прогулка начинается около скульптуры в 18:00

Администрация Рыбинска

На Соборной площади фонарщик зажигает керосиновый фонарь
20/2820/28

На Соборной площади фонарщик зажигает керосиновый фонарь

Администрация Рыбинска