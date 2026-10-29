Аэропорт Ижевска возобновил прием и выпуск самолетов
Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска. Об этом сообщило федеральное ведомство. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, над небом Удмуртии прошедшей ночью сбили несколько украинских БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные группы. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 1,2 тыс. беспилотников в 19 регионах, включая республику.
Напомним, за сутки в регионе дважды вводили сигнал «Опасное небо» — в 05:38 и в 07:25. «Беспилотная опасность».