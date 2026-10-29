«Цифрой» нужно управлять

«Еще раз: цифровизация почему буксует? Потому что она меняет управление, управление становится другим абсолютно. Я считаю, что у нас парадигма менеджмента меняется. Такое глобальное изменение, которое еще многим непонятно. И это изменение очень сильное. Если у большинства спросить, что такое управление по отклонению, — они не скажут. А это как светофор, у тебя есть показатели: светофор зеленый — все хорошо; желтый — ага, надо задуматься; красный — надо срочно что-то делать. И хотя время от операционки освобождается, ты занимаешься другими вопросами. И этому надо учиться»,— делает вывод Вера Маркова.