Главой Новотроицка избран Олег Папунин
Он приступит к обязанностям в пятницу
В четверг, 29 октября, городской совет Новотроицка определился с кандидатурой мэра. На пост главы города избран Олег Папунин. К своим обязанностям он приступит 30 октября.
В заседании участвовали 22 депутата, трое из которых заявили о самоотводе. Остальные единогласно поддержали кандидатуру господина Папунина.
Олег Папунин больше двух месяцев являлся врио главы города. Ранее он свыше десяти лет руководил Гайским муниципальным округом.
Решение о его назначении врио главы Новотроицка принял губернатор Евгений Солнцев.
Изначально к участию в конкурсе допустили четырех кандидатов. Но трое из них сняли свои кандидатуры до заседания горсовета.