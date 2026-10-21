К выборам главы Новотроицка допустили четырех кандидатов
Конкурс на пост нового мэра пройдет 22 октября
Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Новотроицка рассмотрела документы претендентов и допустила четырех человек к участию в конкурсе. Он состоится в четверг, 22 октября. Об этом сообщил исполняющий обязанности вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Юрий Мироненко.
Прием документов проходил с 31 августа по 11 сентября. Заявки подали четыре человека. В настоящее время обязанности главы города временно исполняет Олег Папунин.
Прежний глава Новотроицка Денис Меньшиков покинул свой пост в марте 2026 года. После его ухода начался первый конкурс, но его признали несостоявшимся. С августа исполняющим обязанности мэра стал Олег Папунин, который до этого возглавлял Гайский муниципальный округ 11 лет.
В настоящее время на пост градоначальника претендуют действующий врио главы Новотроицка Олег Папунин, директор Новотроицкого строительного техникума Мария Хмырова, генеральный директор «НЦЗ» Елена Карлова и ветеран Афганистана, кавалер ордена Красного Знамени Сергей Карташов.
Новотроицк — индустриально-промышленный центр Оренбургской области и крупнейший промышленный центр Восточного Оренбуржья. Он стал первым моногородом в регионе, который получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Это произошло в 2017 году.