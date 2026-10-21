К выборам главы Новотроицка допустили четырех кандидатов

Прежний глава Новотроицка Денис Меньшиков покинул свой пост в марте 2026 года. После его ухода начался первый конкурс, но его признали несостоявшимся. С августа исполняющим обязанности мэра стал Олег Папунин, который до этого возглавлял Гайский муниципальный округ 11 лет.