В Татарстане финансирование дорожных работ увеличили до 64,91 млрд рублей
По сравнению с майским планом расходы выросли на 13,2 млрд рублей
В Татарстане объем финансирования дорожных работ на 2026 год увеличили с 51,71 млрд до 64,91 млрд руб. Это на 13,2 млрд руб. больше, чем предусматривала майская редакция перечня работ. Изменения следуют из постановления правительства республики.
В январе общий объем финансирования дорожных работ составлял 46,61 млрд руб. В мае его увеличили до 51,71 млрд руб.
На базовую программу теперь предусмотрено 22,23 млрд руб. вместо 20,29 млрд руб. Из этой суммы 9,61 млрд руб. составляет целевая субсидия ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Финансирование ремонта дорог в опорных населенных пунктах выросло с 8 млрд до 9,69 млрд руб.
На ремонт дорог в районах Казани выделят 4 млрд руб. вместо 714 млн руб. Программа включает улицы Дубравную, Альберта Камалеева, Ямашева и Короленко. Еще 173 млн руб. предусмотрено на капитальный ремонт участка от улицы Рауиса Гареева до стадиона «Тулпар».
При этом расходы на строительство дорог к сельским населенным пунктам и сельскохозяйственным объектам сократили. В частности, на реконструкцию моста через Большую Сульчу в Аксубаевском районе направят 83,44 млн руб. вместо 109,56 млн руб.