Эксперт: «На Кубани фермеры-миллионеры и фермеры-миллиардеры — это норма»

Владислав Кочетков отмечает, что кубанские аграрии сегодня стали продавать меньше своей продукции на внешний рынок, но не потому, что нет спроса, а потому что им стало сложнее отправлять эту продукцию. Тем не менее, по словам эксперта, экспорт продолжается. «И не так плохо, по наблюдению наших клиентов, себя чувствует, несмотря на определенные риски. То есть как раз в продукции АПК потребность есть. Это базовая человеческая потребность. Если человек может начать экономить на одежде или, условно, образовании, то сфера АПК в этом плане значительно стабильнее. Это как раз сильная сторона региона»,— говорит господин Кочетков.