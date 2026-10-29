Эксперт: «На Кубани фермеры-миллионеры и фермеры-миллиардеры — это норма»
Фермер сегодня интересен брокерам и банкам, считает президент финансовой группы «Финам» Владислав Кочетков. По его словам, если еще лет пять назад все воспринимали АПК как относительно бедный рынок, то «сейчас фермеры-миллионеры и фермеры-миллиардеры — это норма».
В интервью «Review. Юг России» господин Кочетков рассказал, что сегодня основным фактором, сдерживающим реализацию инвестиционных проектов, являются дорогие деньги. Эксперт констатирует, что льготные кредиты получить достаточно сложно, даже на АПК, где достаточно развито кредитование.
«Ключевая ставка снижаться, судя по последним заявлениям ЦБ, быстро не будет. Соответственно, ставка 14% говорит, что рыночный кредит даже для хорошего заемщика стоит минимум 18%. Чтобы обслуживать кредит, нужно иметь маржинальность, условно, 20%. Такое далеко не каждый бизнес может показать. В агропромышленном комплексе такие показатели более-менее достижимы»,— рассказал президент ФГ «Финам».
Владислав Кочетков отмечает, что кубанские аграрии сегодня стали продавать меньше своей продукции на внешний рынок, но не потому, что нет спроса, а потому что им стало сложнее отправлять эту продукцию. Тем не менее, по словам эксперта, экспорт продолжается. «И не так плохо, по наблюдению наших клиентов, себя чувствует, несмотря на определенные риски. То есть как раз в продукции АПК потребность есть. Это базовая человеческая потребность. Если человек может начать экономить на одежде или, условно, образовании, то сфера АПК в этом плане значительно стабильнее. Это как раз сильная сторона региона»,— говорит господин Кочетков.
В целом же, по словам президента финансовой группы, главное преимущество Краснодарского края заключается в наличии человеческого капитала. Люди, по словам Владислава Кочеткова, становятся все более значимым фактором роста экономики. А на Кубани, отмечает эксперт, платежеспособное население, которое является драйвером для роста ВРП, а также большое количество молодежи и высокий уровень высшего образования — которые позволяют развивать бизнес в плане создания новых рабочих мест и новых производств.
«Если говорить о капиталоемких проектах, том же самом круглогодичном туризме, то это требует достаточно больших инвестиций, а большие инвестиции — это традиционно кредиты. А кредиты в России сейчас получить сложно. Есть сдерживающие факторы, но за счет той же самой монополии на море Кубань — это одна из точек притяжения для капитала, в том числе достаточно крупного»,— рассказал президент ФГ «Финам».