«Главное преимущество региона — человеческий капитал»

— Если средняя ставка в следующем году, по прогнозу ЦБ, составит 12,5% (это самый оптимистичный прогноз), скорее всего, в первом полугодии мы не будем иметь «ключ» меньше 13%. Это все-таки все еще полузапретительная ставка. Приоритет в России — с точки зрения ЦБ — это борьба с инфляцией, и дешевых денег для бизнеса не будет. Поэтому инвестпроекты, которые будут появляться, это, скорее всего, будут либо проекты, которые реализуются крупными финансово-промышленными группами, либо большие проекты с господдержкой. Это тот же самый ВЭБ, который еще консолидирует на себе почти все деньги институтов развития. В следующем году он будет, вероятно, еще более заметным игроком, чем сейчас. И ничего крупного по части промышленности или энергетики в России без ВЭБа не появится.