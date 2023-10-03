СКР заочно предъявил обвинение в терроризме главе ГУР Буданову за атаки БПЛА

Следственный комитет России (СКР) сообщил, что представителям высшего военного руководства Украины предъявлены обвинения в совершении террористических актов на территории России. В ближайшее время украинских офицеров объявят в розыск и попросят суд заочно их арестовать.

Обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт) предъявлены главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами (ВС) вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВС Украины Сергею Бурденюку.

Как отмечает СКР, они причастны к организации в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов беспилотниками самолетного типа по территориям Москвы и Московской области, республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России.

«Установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих»,— отмечается в пресс-релизе Следственного комитета.

В последний раз о попытке атаки ВСУ по территории России сообщили власти Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, в ночь на 3 октября беспилотник самолетного типа был сбит над Трубчевским районом. Пострадавших нет.

Одна из самых массированных атак беспилотников произошла 30 августа. Тогда взрывы прозвучали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Рязанской, Тульской и Орловской областях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».