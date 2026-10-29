Астрводоканал получит 2,7 млрд рублей на ремонт сетей

При этом документ не содержит сведений о фактическом выполнении работ. Ранее власти сообщали, что в 2023–2024 годах на первом этапе проекта в Астрахани были отремонтированы 53 объекта, включая 22 участка самотечной канализации, три напорных коллектора и 28 дюкерных переходов. По итогам 2025 года количество аварий на коммунальных сетях снизилось до 1,99 тыс. с 2,46 тыс. годом ранее, однако ФАС в октябре 2026 года указывала на отставание области по вложениям в модернизацию водоканала и теплосетей.