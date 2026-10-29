Астрводоканал получит 2,7 млрд рублей на ремонт сетей
Почти половина средств предназначена для самотечной канализации
Правительство Астраханской области скорректировало перечень мероприятий инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации», предполагающего ремонт сетей МУП «Астрводоканал». Общий объем финансирования ремонта водопроводной и канализационной инфраструктуры Астрахани составляет 2,67 млрд руб. Из них 2,59 млрд руб. приходятся на инфраструктурные бюджетные кредиты, еще 80,1 млн руб.— на средства регионального бюджета.
Проект предусматривает ремонт 22 участков самотечной канализации, четырех объектов напорной канализации и 28 дюкерных переходов через водотоки. Крупнейшая статья расходов — 1,16 млрд руб. на самотечные сети. Еще 1,06 млрд руб. заложено на дюкерные переходы, включая участок через проток Кривая Болда в створе Московской площади и улицы Сенной стоимостью около 122,9 млн руб.
Основной объем средств был предусмотрен на 2022–2024 годы: 673,6 млн руб., 1,06 млрд руб. и 830,4 млн руб. На 2026–2027 годы зафиксированы расходы 17,5 млн руб. Они касаются участка напорного канализационного коллектора от насосной станции в проезде Николая Островского, 13.
При этом документ не содержит сведений о фактическом выполнении работ. Ранее власти сообщали, что в 2023–2024 годах на первом этапе проекта в Астрахани были отремонтированы 53 объекта, включая 22 участка самотечной канализации, три напорных коллектора и 28 дюкерных переходов. По итогам 2025 года количество аварий на коммунальных сетях снизилось до 1,99 тыс. с 2,46 тыс. годом ранее, однако ФАС в октябре 2026 года указывала на отставание области по вложениям в модернизацию водоканала и теплосетей.