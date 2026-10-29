Саратовская область стала лидером по недельному росту цен на бензин

В среднем по России бензин за неделю подешевел с 78 руб. 04 коп. до 76 руб. 64 коп. за литр. Снижение цен отмечено в 57 регионах, сильнее всего — в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%). В Москве топливо подешевело на 0,6%, в Санкт-Петербурге подорожало на 0,7%.