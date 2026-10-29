Саратовская область стала лидером по недельному росту цен на бензин
С начала года бензин в регионе подорожал почти на треть
С 20 по 26 октября бензин в регионе подорожал на 2,1%, следует из мониторинга Росстата. Это максимальный прирост среди 24 субъектов, где зафиксирован рост. Средняя цена литра выросла на 1 руб. 33 коп., до 80 руб. 76 коп., что стало вторым значением в ПФО после Кировской области.
АИ-92 в Саратове подорожал на 2 руб. 86 коп., до 78 руб. 44 коп. за литр. АИ-95 подешевел на 1 руб. 24 коп., до 81 руб. 61 коп., АИ-98 — на 2 руб. 50 коп., до 126 руб. 53 коп., дизельное топливо — на 2 руб. 33 коп., до 80 руб. 98 коп. При этом АИ-98 остался самым дорогим в ПФО.
В среднем по России бензин за неделю подешевел с 78 руб. 04 коп. до 76 руб. 64 коп. за литр. Снижение цен отмечено в 57 регионах, сильнее всего — в Камчатском крае (-12,6%) и Ивановской области (-11,4%). В Москве топливо подешевело на 0,6%, в Санкт-Петербурге подорожало на 0,7%.
14 сентября средняя цена составляла 80 руб. 97 коп., а 19 октября опускалась до 79 руб. 43 коп. Но с начала года бензин в регионе подорожал примерно на 28% с 63 руб. 08 коп. в конце декабря 2025 года. По стране рост составил 18,6% при инфляции 6,24%.
Летом 2026 года в Саратовской области действовал лимит 30 л бензина на автомобиль, а УФАС выносило предупреждения сетям «Торэко», «Феникс» и «Залив» за рост цен. Саратовский НПЗ в течение года несколько раз останавливался после инцидентов, что влияло на логистику в округе.