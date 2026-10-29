Рабочие специальности в Волгограде подорожали до 146 тысяч рублей

По итогам осени 2025 года медианная зарплата рабочих, производственных и строительных профессий в Волгоградской области составляла 118,9 тыс. руб., увеличившись за год более чем на 38 тыс. руб. Таким образом, за 12 месяцев показатель прибавил еще около 27 тыс. руб., опередив темпы роста в IT-секторе, где доходы за аналогичный период увеличились лишь на 5,7 тыс. руб.