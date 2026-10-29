Рабочие специальности в Волгограде подорожали до 146 тысяч рублей
Число активных вакансий в сегменте увеличилось на 15% год к году
Медианная зарплата рабочего персонала в Волгоградской области по итогам сентября достигла 146 тыс. руб., следует из материалов сервиса hh.ru. Число активных вакансий в сегменте увеличилось на 15% год к году, а разрыв между желаемыми и предлагаемыми доходами по ряду профессий превышает 100%.
По данным аналитиков hh.ru, наиболее высокие предложения зафиксированы в квалифицированных производственных и технических специальностях. Медианная зарплата сварщиков в регионе составила 240,4 тыс. руб., токарей, операторов станков с ЧПУ и машинистов — 200 тыс. руб. При этом реальные предложения работодателей существенно превосходят ожидания соискателей: разница между желаемой и предлагаемой суммой для водителей достигает 150%, для токарей — 139%, для операторов ЧПУ — 129%.
В масштабах Южного федерального округа Волгоградская область занимает промежуточные позиции. Лидером по уровню зарплатных ориентиров для сварщиков остается Краснодарский край — 295,1 тыс. руб. при 8 тыс. активных вакансий. Далее следуют Ростовская область (228,1 тыс. руб., 5,9 тыс. вакансий), Волгоградская область (240,4 тыс. руб., 3,8 тыс. вакансий) и Астраханская область (225 тыс. руб.).
Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отмечает, что высокий уровень оплаты складывается из совокупности факторов: квалификации, разряда, наличия допусков, опыта работы со специфическим оборудованием, а также формата занятости — вахтового метода или работы на удаленных объектах.
По итогам осени 2025 года медианная зарплата рабочих, производственных и строительных профессий в Волгоградской области составляла 118,9 тыс. руб., увеличившись за год более чем на 38 тыс. руб. Таким образом, за 12 месяцев показатель прибавил еще около 27 тыс. руб., опередив темпы роста в IT-секторе, где доходы за аналогичный период увеличились лишь на 5,7 тыс. руб.