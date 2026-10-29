Экс-главврача онкодиспансера Удмуртии осудили по делу о взятках

Устиновский райсуд Ижевска приговорил бывшего главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Виктора Заварзина и бывшую главную медицинскую сестру учреждения к лишению свободы по делу о взятках. Им назначили от семи лет шести месяцев до семи лет шести месяцев и 15 дней лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.