Экс-главврача онкодиспансера Удмуртии осудили по делу о взятках
Фигуранты получили до 7,5 года колонии за взятки при контрактах на 36 млн руб.
Устиновский райсуд Ижевска приговорил бывшего главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера Виктора Заварзина и бывшую главную медицинскую сестру учреждения к лишению свободы по делу о взятках. Им назначили от семи лет шести месяцев до семи лет шести месяцев и 15 дней лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Как установил суд, с января 2023 года по апрель 2025 года подсудимые получили от представителя коммерческой организации 123,3 тыс. руб. за содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинских изделий и оборудования общей стоимостью более 36 млн руб.
Кроме того, бывшую главную медсестру признали виновной в мошенничестве при получении выплат. По данным суда, она представила в Социальный фонд России и онкодиспансер недостоверные сведения о нетрудоспособности, на основании которых незаконно получила более 40 тыс. руб. пособия.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», в мае 2026 года следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача и главной медсестры. По версии следствия, они получали деньги от представителя коммерческой организации за покровительство и содействие в заключении контрактов на поставку медицинского оборудования. Бывшего главврача задержали в мае 2025 года, главную медсестру — в июне того же года.