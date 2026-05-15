Завершено расследование по уголовному делу экс-главы удмуртского онкодиспансера

СУ СКР по Удмуртии завершило расследование по уголовному делу бывшего главврача удмуртского онкологического диспансера Виктора Заварзина. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также по делу проходит 43-летняя бывшая главная медсестра медицинского учреждения, обвиняемая в получении взятки в крупном размере и мошенничестве (ст. 290 и 159 УК).

Следствие считает, что фигуранты с января 2023-го по апрель 2025 года получили от представителя коммерческой организации взятку в размере свыше 150 тыс. руб. за покровительство и способствование заключению госконтрактов на поставку медоборудования. Кроме того, по версии следствия, медсестра использовала подложный листок нетрудоспособности для получения выплат.

Напомним, Виктора Заварзина задержали в мае 2025 года, медсестру — в июне того же года. Он был назначен руководителем учреждения в октябре 2022 года. Бывший главврач онкодиспансера окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года являлся главным врачом ООО «ПЭТ-Технолоджи».