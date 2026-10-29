Торги на право КРТ в Мотовилихе перенесли на конец года
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края отменило проведение торгов на право заключения договора о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам КИМ и Краснополянской в Перми. Об этом свидетельствует информация на сайте «ГИС-торги».
Основанием для отмены торгов послужила необходимость доработки аукционной документации в целях приведения ее в соответствие действующему законодательству. Изначально торги должны были состояться 27 октября, позже их перенесли на 30 октября. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минимуществе, повторные торги планируется объявить до конца года, после корректировки обязательств в документации.
Начальная цена составляла 14,8 млн руб. КРТ подлежит площадь 16,4 га. Срок действия договора — 18 лет. В рамках комплексного развития планируется ликвидировать 4,8 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. По условиям договора также было предусмотрено предоставление средств на строительство объектов адресной инвестиционной программы Пермского края в размере 1,5 млрд руб. Кроме того, победитель торгов должен был построить помещение для размещения взрослой поликлиники на 200 посещений в смену и общественный центр, площадью не менее 70 кв. м.