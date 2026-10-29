Торги на право КРТ в Мотовилихе перенесли на конец года

Начальная цена составляла 14,8 млн руб. КРТ подлежит площадь 16,4 га. Срок действия договора — 18 лет. В рамках комплексного развития планируется ликвидировать 4,8 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья. По условиям договора также было предусмотрено предоставление средств на строительство объектов адресной инвестиционной программы Пермского края в размере 1,5 млрд руб. Кроме того, победитель торгов должен был построить помещение для размещения взрослой поликлиники на 200 посещений в смену и общественный центр, площадью не менее 70 кв. м.