Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Удмуртия

Над Удмуртией ночью сбили несколько БПЛА

ПВО страны отбила атаку 1,2 тыс. беспилотников
Над небом Удмуртии прошедшей ночью сбили несколько украинских БПЛА, сообщила в Мах врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные группы. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 1,2 тыс. беспилотников в 19 регионах, включая республику.
Напомним, за сутки в регионе дважды вводили сигнал «Опасное небо» — в 05:38 и в 07:25. «Беспилотная опасность» и ограничения в аэропорту Ижевска пока сохраняются.