Над Удмуртией ночью сбили несколько БПЛА

Над небом Удмуртии прошедшей ночью сбили несколько украинских БПЛА, сообщила в Мах врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные группы. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 1,2 тыс. беспилотников в 19 регионах, включая республику.