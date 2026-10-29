Над Удмуртией ночью сбили несколько БПЛА
ПВО страны отбила атаку 1,2 тыс. беспилотников
Над небом Удмуртии прошедшей ночью сбили несколько украинских БПЛА, сообщила в Мах врио главы республики Ольга Абрамова. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные группы. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 1,2 тыс. беспилотников в 19 регионах, включая республику.
Напомним, за сутки в регионе дважды вводили сигнал «Опасное небо» — в 05:38 и в 07:25. «Беспилотная опасность» и ограничения в аэропорту Ижевска пока сохраняются.