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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Волга

Самарская область попала под удар БПЛА

В регионе на несколько часов закрывали аэропорт
В ночь на 29 октября Самарская область оказалась в числе 19 российских регионов, которые подверглись атаке украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, всего дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 1 214 дронов: атака стала одной из крупнейших за год.
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Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Бывший мэра Самары Виктор Тархов
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Бывший мэра Самары Виктор Тархов

Сергей Чернов / Коммерсантъ

По данным ведомства, помимо Самарской области, средства ПВО работали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Удмуртией.
В Самарской области режим «Беспилотная опасность» был объявлен в 3:23 по местному времени. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об отмене угрозы в 8:40.
На фоне воздушной тревоги Росавиация в 3:57 ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту. Воздушная гавань вернулась к штатному расписанию только в 9:52.
Георгий Портнов