Самарская область попала под удар БПЛА
В регионе на несколько часов закрывали аэропорт
В ночь на 29 октября Самарская область оказалась в числе 19 российских регионов, которые подверглись атаке украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, всего дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 1 214 дронов: атака стала одной из крупнейших за год.
По данным ведомства, помимо Самарской области, средства ПВО работали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Удмуртией.
В Самарской области режим «Беспилотная опасность» был объявлен в 3:23 по местному времени. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об отмене угрозы в 8:40.
На фоне воздушной тревоги Росавиация в 3:57 ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в самарском аэропорту. Воздушная гавань вернулась к штатному расписанию только в 9:52.