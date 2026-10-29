Самарская область попала под удар БПЛА

В ночь на 29 октября Самарская область оказалась в числе 19 российских регионов, которые подверглись атаке украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщили в Минобороны РФ, всего дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 1 214 дронов: атака стала одной из крупнейших за год.