Самарская область пять часов провела под угрозой беспилотной атаки

В частности, из Самары не могут вылететь самолеты в Анталью, Тбилиси, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, отложено прибытие в Самару рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тбилиси и Антальи.