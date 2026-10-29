Самарская область пять часов провела под угрозой беспилотной атаки
В международном аэропорту Курумоч задержаны прилет и вылет 17 рейсов
Режим «Беспилотная опасность» вводился в Самарской области в четверг, 29 октября, с 3:23 до 8:40 (MSK+1). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
В международном аэропорту Курумоч с 3:57 введены ограничения на прием и отправление самолетов. Задержаны вылет девяти самолетов и прибытие семи рейсов.
В частности, из Самары не могут вылететь самолеты в Анталью, Тбилиси, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург и Москву. Кроме того, отложено прибытие в Самару рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тбилиси и Антальи.