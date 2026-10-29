Участнику нападения на вдову участника СВО в Ижевске смягчили приговор
Апелляцию рассмотрел Верховный суд Удмуртии
Верховный суд Удмуртии смягчил наказание одному из четырех осужденных за разбойное нападение на вдову участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.
Как установил суд первой инстанции, вечером 8 марта 2025 года четверо жителей Ижевска в возрасте от 18 до 23 лет напали на женщину у дома на проезде 8 Марта и похитили 740 тыс. руб., полученных ею в связи со смертью супруга — участника СВО.
Индустриальный районный суд Ижевска признал их виновными в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для здоровья насилия, в особо крупном размере (п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ).
В августе 2026 года суд назначил осужденным от пяти до девяти с половиной лет лишения свободы. Двое из них частично возместили ущерб. Оставшуюся сумму в размере около 351 тыс. руб. взыскали с двух других осужденных.
Апелляцию на приговор подали прокурор, осужденные и их защитники. Они просили отменить решение и направить дело на новое рассмотрение, указывая в том числе на ошибки в квалификации преступления и необходимость учесть дополнительные смягчающие обстоятельства. Из приговора одного из фигурантов исключили указание на рецидив преступлений, в остальной части решение оставили без изменения.