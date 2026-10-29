Участнику нападения на вдову участника СВО в Ижевске смягчили приговор

Апелляцию на приговор подали прокурор, осужденные и их защитники. Они просили отменить решение и направить дело на новое рассмотрение, указывая в том числе на ошибки в квалификации преступления и необходимость учесть дополнительные смягчающие обстоятельства. Из приговора одного из фигурантов исключили указание на рецидив преступлений, в остальной части решение оставили без изменения.