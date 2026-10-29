В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Аэропорт Бугульмы пока остается закрытым
В аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево) сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Бугульмы они пока сохраняются.
Утром в Татарстане действовал режим беспилотной опасности, который отменили спустя чуть больше пяти часов. Также в республике вводили режим ракетной опасности. Он действовал около получаса.