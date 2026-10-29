Зарплатные предложения для рабочих на Кубани превысили 100 тысяч рублей в сентябре

Предложения работодателей по ряду специальностей заметно превышают зарплатные ожидания соискателей. Так, сварщики рассчитывают в среднем на 103,8 тыс. руб., что на 184% меньше указанного для них уровня предложения. У водителей ожидания составляют 99,8 тыс. руб. при предлагаемой зарплате 188,2 тыс. руб., у автослесарей — 100 тыс. руб. против 184,3 тыс. руб. Разница для разнорабочих составляет 64%: они рассчитывают на 70,3 тыс. руб., тогда как работодатели предлагают 115,4 тыс. руб. Кладовщики ожидают 80 тыс. руб. при медианном предложении 126,9 тыс. руб.