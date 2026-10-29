Зарплатные предложения для рабочих на Кубани превысили 100 тысяч рублей в сентябре
Медианная зарплата, предлагаемая рабочим специалистам в Краснодарском крае, в сентябре 2026 года составила 101,7 тыс. руб. На платформе hh.ru за месяц было размещено около 8 тыс. активных вакансий в этой профессиональной сфере. Такие данные приводят аналитики сервиса по итогам исследования рынка труда.
Наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы для квалифицированных производственных и технических специалистов. По данным hh.ru, медианная предлагаемая зарплата сварщиков достигла 295,1 тыс. руб., водителей — 188,2 тыс. руб., монтажников — 186 тыс. руб., автослесарей — 184,3 тыс. руб. При этом в описании исследования для сварщиков также приводится показатель 296,1 тыс. руб.
Предложения работодателей по ряду специальностей заметно превышают зарплатные ожидания соискателей. Так, сварщики рассчитывают в среднем на 103,8 тыс. руб., что на 184% меньше указанного для них уровня предложения. У водителей ожидания составляют 99,8 тыс. руб. при предлагаемой зарплате 188,2 тыс. руб., у автослесарей — 100 тыс. руб. против 184,3 тыс. руб. Разница для разнорабочих составляет 64%: они рассчитывают на 70,3 тыс. руб., тогда как работодатели предлагают 115,4 тыс. руб. Кладовщики ожидают 80 тыс. руб. при медианном предложении 126,9 тыс. руб.
Уровень зарплатных предложений различается и в соседних регионах. Расчетный ориентир для сварщиков в Краснодарском крае составляет 295,1 тыс. руб., в Волгоградской области — 240,4 тыс. руб., в Ростовской — 228,1 тыс. руб., в Астраханской — 225 тыс. руб.
По числу активных вакансий в рабочей сфере Краснодарский край также лидирует среди перечисленных регионов юга России. В сентябре на платформе было размещено 8 тыс. предложений о работе. В Ростовской области насчитывалось 5,9 тыс. вакансий, в Волгоградской — 3,8 тыс., в Астраханской — 1 тыс. В Адыгее было доступно около 400 вакансий, в Калмыкии — 100.
Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, уровень оплаты труда зависит от квалификации и опыта специалиста, разряда, наличия допусков и навыков работы с конкретным оборудованием. На размер предложения также влияют регион, график и формат занятости, в том числе готовность работать вахтовым методом или на удаленных объектах. Поэтому при оценке вакансии важно учитывать не только размер зарплаты, но и требования работодателя, условия труда и перспективы профессионального развития.