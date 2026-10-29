Обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары расспросит ее мать
Также вопросы ей задаст один из потерпевших
В четверг, 29 октября, в Самарском областном суде стартует четвертый день допроса Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих родственников, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. В процессе будет участвовать мать обвиняемой Людмила Тархова, которая признана потерпевшей по делу. Предполагается, что потерпевшая задаст вопросы обвиняемой.
Также расспросить Екатерину Тархову должен будет еще один потерпевший по делу, генеральный директор компании «Новитрек» Сергей Ноздрачев. Соучредителем этой фирмы был Виктор Тархов. По версии следствия, Сергей Ноздрачев по фиктивной доверенности, составленной Екатериной Тарховой от имени своего дедушки, выдал обвиняемой из собственных средств 500 тыс. рублей.
По данным следствия, бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до начала января 2025 года. В феврале прошлого года задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Ее предполагаемые сообщники Дмитрий и Светлана Метревели находятся в международном розыске.
Останки убитых не удалось найти. По данным следствия, тела заморозили, расчленили, перемешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам города.
Силовики установили, что Светлана Метревели организовала убийство Виктора и Натальи Тарховых и курировала действия внучки погибших. А Дмитрий Метревели, как считает следствие, помог Екатерине Тарховой отравить ее дедушку с бабушкой, расчленить тела и избавиться от останков.
Светлана и Дмитрий Метревели скрылись за границей. Они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
Также по обвинению в краже автомобиля Toyota Rav 4 убитой Натальи Тарховой была задержана мать Светланы Метревели Таисия Киселева. Она помещена под домашний арест. Екатерина Тархова арестована.
Людмила Тархова с декабря 2022 года отбывает заключение в колонии общего режима за вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Ленинский районный суд Самары приговорил дочь бывшего главы города к семи годам колонии общего режима за то, что она требовала 200 млн рублей от бывшего заместителя председателя Самарской губернской думы Александра Милеева.