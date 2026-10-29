Обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары расспросит ее мать

По данным следствия, бывший мэр Самары Виктор Тархов с женой пропали в период с декабря 2024 года до начала января 2025 года. В феврале прошлого года задержали их внучку Екатерину Тархову. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК, из которых она полностью признала только убийство. Ее предполагаемые сообщники Дмитрий и Светлана Метревели находятся в международном розыске.