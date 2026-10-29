Над Ульяновской областью сбиты четыре вражеских БПЛА
Дежурными средствами ПВО над территорией Ульяновской области перехвачены и уничтожены четыре вражеских БПЛА, сообщил в четверг утром губернатор региона Алексей Русских.
Глава региона отметил, что пострадавших и повреждений имущества нет, места падения зафиксированы на территории Тереньгульского, Мелекесского и Кузоватовского районов.
По данным Росавиации, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в связи с беспилотной опасностью вводились временные ограничения 29 октября с 3:58 до 10:01. Задержаны два авиарейса в Москву: FV 6076 — до 14:25, DP 466 — до 14:10.
Как сообщает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1 214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 19 регионов России.