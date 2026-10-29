Над Ульяновской областью сбиты четыре вражеских БПЛА

По данным Росавиации, в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в связи с беспилотной опасностью вводились временные ограничения 29 октября с 3:58 до 10:01. Задержаны два авиарейса в Москву: FV 6076 — до 14:25, DP 466 — до 14:10.