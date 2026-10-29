Сириус и Эстосадок вошли в топ-5 направлений для новогодних путешествий

Они добавили, что длительность путешествия во многом зависит от направления. В среднем проживание на новогодние праздники бронируют на три ночи. Дольше всего — в среднем на четыре ночи — собираются оставаться на курортах Краснодарского края (Сириус, Эстоcадок, Анапа) и в Шерегеше. Самые короткие поездки — в Нижний Новгород и Вологду, в среднем на две ночи. Горы и море выбирают для полноценного отдыха, а исторические города — для коротких путешествий.