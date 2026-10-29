Сириус и Эстосадок вошли в топ-5 направлений для новогодних путешествий
Сириус стал третьим направлением по популярности у туристов для путешествий в новогодние праздники. На него пришлось 5% ранних бронирований через сервис «Отелло» на этот период. Лидируют Санкт-Петербург (16%) и Москва (14%). Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе финтех-компании ЮMoney, которая провела исследование совместно с сервисом бронирования в конце октября.
По данным «Отелло», четвертое место занимает село в Адлерском районе Сочи Эстосадок (3,4%), седьмое — Сочи (2,5%), восьмое — Анапа (1,8%). В топ-10 популярных направлений в новогодний период также вошли Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,6%), Вологда (1,7%) и Шерегеш (1,5%).
В прошлом году лидировала Москва, Санкт-Петербург был вторым, Сириус — третьим, в пятерку также входил Калининград. «Сильнее всего с тех пор вырос интерес к Эстоcадку: доля ранних бронирований там увеличилась на 86%. Заметно прибавили также Санкт-Петербург (+67%) и Анапа (+59%). Северная столица, таким образом, не просто сохранила позиции, а поднялась на первое место»,— рассказали аналитики.
Они добавили, что длительность путешествия во многом зависит от направления. В среднем проживание на новогодние праздники бронируют на три ночи. Дольше всего — в среднем на четыре ночи — собираются оставаться на курортах Краснодарского края (Сириус, Эстоcадок, Анапа) и в Шерегеше. Самые короткие поездки — в Нижний Новгород и Вологду, в среднем на две ночи. Горы и море выбирают для полноценного отдыха, а исторические города — для коротких путешествий.
Согласно результатам исследования ЮMoney, у 37% опрошенных россиян уже есть план на Новый год и праздники: у 21% — в общих чертах, без деталей, а у 16% уже все спланировано. Еще 21% только начинают рассматривать варианты. 42% еще ничего не планировали. 40% респондентов рассказали, что с нетерпением ждут новогодние праздники.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», при бронировании средств размещения для зимнего отдыха в Краснодарском крае туристы чаще всего выбирают четырехзвездочные отели (20%). На втором месте по популярности — апартаменты (18%), на третьем — отели без звезд (17%).
Подробнее о том, как идет бронирование курортов Краснодарского края на зимний период,— в материале «Холодный оптимизм».