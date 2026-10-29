В Башкирии матери четверых детей увеличат пособие по требованию прокуратуры

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, мать четверых несовершеннолетних детей имеет право на меры социальной поддержки. Она неоднократно обращалась в отделение пенсионного фонда с заявлением о назначении социального пособия по рождению и воспитанию ребенка. Однако выплату назначили в размере 50% от прожиточного минимума из-за неправильного расчета дохода семьи.