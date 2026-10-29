В аэропорту Оренбурга задержали три рейса на фоне угрозы атаки БПЛА

Рейс A4-6150 от компании «Азимут» должен был покинуть воздушную гавань еще в 04:00 (+2 MSK), но был перенесен на 11:20. Еще на четыре часа отложили вылет SU-1247 «Аэрофлота» в столицу – до 16:20 (+2 MSK), N4-078 от Nordwind перенесли с 19:30 до 21:55 (+2 MSK).