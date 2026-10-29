В аэропорту Оренбурга задержали три рейса на фоне угрозы атаки БПЛА
Один из рейсов задерживается на 6 часов
В аэропорту Оренбурга перенесли вылет трех рейсов. Согласно данным онлайн-табло, изменения коснулись двух рейсов в Москву, и еще одного – в Минеральные Воды.
Рейс A4-6150 от компании «Азимут» должен был покинуть воздушную гавань еще в 04:00 (+2 MSK), но был перенесен на 11:20. Еще на четыре часа отложили вылет SU-1247 «Аэрофлота» в столицу – до 16:20 (+2 MSK), N4-078 от Nordwind перенесли с 19:30 до 21:55 (+2 MSK).
Утром губернатор Евгений Солнцев объявил об опасности атаки БПЛА в регионе. В аэропорту областного центра ввели план «Ковер». В настоящее время в Оренбуржье могут наблюдаться перебои со связью.