В Ульяновской области объявлялись ракетная и беспилотная опасности
В аэропорту Баратаевка до сих пор действуют ограничения на прием и отправление самолетов
Режим «Ракетная опасность» действовал на территории Ульяновской области с 5:34 до 5:47 (MSK+1) в четверг, 29 октября. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
Кроме того, ГУ МЧС Ульяновской области сообщало об объявлении в регионе режима «Беспилотная опасность», который действовал с 3:07 до 8:50.
С 3:57 в ульяновском аэропорту Баратаевка действуют ограничения на прием и отправление самолетов. Задержано отправление двух рейсов в Москву и прибытие двух самолетов из этого же города.