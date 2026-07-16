Песков оценил перспективу переговоров с Украиной при посредничестве Турции

Россия признательна Турции за готовность способствовать урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона готова к возобновлению переговоров при посредничестве Турции, однако быстрых перспектив для этого нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне,— сказал господин Песков на брифинге. — Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона безусловно сохраняет свою открытость для этого пути».

Летом 2025 года в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Украинскую делегацию представлял на тот момент министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента Владимир Мединский. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял о готовности снова предоставить площадку для переговоров России и Украины.

«Мы считаем, что необходимо скорейшее возвращение за стол переговоров и решительное стремление к дипломатическим решениям. Мы продолжим наращивать наши прямые дипломатические усилия»,— сказал Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве 16 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».