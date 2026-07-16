Песков оценил перспективу переговоров с Украиной при посредничестве Турции
Россия признательна Турции за готовность способствовать урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона готова к возобновлению переговоров при посредничестве Турции, однако быстрых перспектив для этого нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Мы хорошо знаем о готовности наших турецких друзей продолжать способствовать выходу на мирный трек по ситуации вокруг Украины. Мы признательны за это турецкой стороне,— сказал господин Песков на брифинге. — Пока таких каких-то быстрых перспектив для возобновления переговорного процесса нет. Мы их не фиксируем, но российская сторона безусловно сохраняет свою открытость для этого пути».
Летом 2025 года в Стамбуле прошли переговоры России и Украины. Украинскую делегацию представлял на тот момент министр обороны Рустем Умеров, российскую — помощник президента Владимир Мединский. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял о готовности снова предоставить площадку для переговоров России и Украины.
«Мы считаем, что необходимо скорейшее возвращение за стол переговоров и решительное стремление к дипломатическим решениям. Мы продолжим наращивать наши прямые дипломатические усилия»,— сказал Хакан Фидан на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве 16 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».
Власти Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана и главу МИД Хакана Фидана, неоднократно предлагали свои посреднические услуги для урегулирования российско-украинского конфликта, а также площадку для прямых переговоров.
Турция не присоединилась к санкциям против России и старается сохранять нейтрально-посредническую позицию, поддерживая диалог как с Москвой, так и с Киевом. Несмотря на усилия, например, по зерновой сделке, ожидания окончания конфликта в 2024 году не оправдались. В долгосрочной перспективе Турция стремится к установлению стабильного мира в регионе.