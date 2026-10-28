Суд в 100 раз снизил размер неустойки, взыскиваемой с арендатора в Сириусе

По условиям договора арендатор должен был ежемесячно предоставлять отчет о выручке. За каждый день задержки документа предусматривался штраф в размере 3 тыс. руб. С января 2023 года по апрель 2025-го у ООО «Формнорм» образовалась задолженность в размере 15,2 млн руб.