Суд в 100 раз снизил размер неустойки, взыскиваемой с арендатора в Сириусе
Арбитражный суд Краснодарского края снизил в 100 раз неустойку, которую администрация федеральной территории (ФТ) «Сириус» требовала взыскать с ООО «Формнорм» за непредставление отчета о выручке по договору аренды. Вместо 15,2 млн руб. компания должна выплатить 152,3 тыс. руб., следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Формнорм» зарегистрировано в Сириусе в 2019 году. Основной вид деятельности компании — розничная торговля одеждой в специализированных магазинах. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициаром является Тимур Моляр, генеральным директором — Анна Токаренко. Выручка компании за 2025 год составила 12,2 млн руб., убыток — 1 млн руб.
Согласно материалам дела, четыре года назад ответчик заключил с ООО «РогСибАл» договор аренды нежилого помещения площадью 95,7 кв. м на улице Парусной. В сентябре 2022 года объект перешел в собственность Российской Федерации: арендодателем стала администрация ФТ «Сириус».
По условиям договора арендатор должен был ежемесячно предоставлять отчет о выручке. За каждый день задержки документа предусматривался штраф в размере 3 тыс. руб. С января 2023 года по апрель 2025-го у ООО «Формнорм» образовалась задолженность в размере 15,2 млн руб.
В суде ответчик не оспаривал нарушение сроков предоставления отчетности, но просил уменьшить неустойку в 100 раз, до 152,3 тыс. руб. Компания ссылалась на несоразмерность санкции последствиям нарушения. Суд с этим доводом согласился.
Решение может быть обжаловано.