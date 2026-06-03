К «Нашей птичке» прилетели за долгами

Сразу несколько структур ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших агрохолдингов России, производящего мясные продукты под такими брендами, как «Наша птичка» и «Дым Дымыч»,— столкнулись с угрозой банкротства. В компании обещают решить возникшие споры в досудебном порядке, однако сумма требований со стороны контрагентов уже достигла 4,8 млрд руб. Эксперты говорят, что в последние годы операционная деятельность в агроиндустрии заметно усложнилась из-за роста издержек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как следует из сообщения на Федресурсе, ООО «Ярко» намерено обратиться в суд с заявлением о несостоятельности структуры ГАП «Ресурс» — ТК «Ресурс-Юг». Аналогичное уведомление 20 мая, как сообщал «Интерфакс», опубликовала московская компания «Данзим» в адрес «Белгородского бройлера», также входящего в ГАП «Ресурс». С начала года контрагенты «Токаревской птицефабрики», другой структуры ГАП «Ресурс», пять раз заявляли о намерениях обратиться в суд с заявлением о банкротстве — последний раз это сделало ООО «Интехгрупп» 19 мая. В целом с мая 2025 года по май 2026 года контрагенты подали к птицефабрикам ГАП «Ресурс» исков на 4,8 млрд руб., сообщало ранее отраслевое издание Shopper’s.

С контрагентами, намеревающимися подать заявление о банкротстве структур агрохолдинга, связаться не удалось. В ГАП «Ресурс» заявили “Ъ”, что ситуация с текущими контрагентами не окажет влияния на операционную деятельность структур компании. Все возникающие разногласия будут решены в досудебном порядке, добавили в агрохолдинге.

ГАП «Ресурс», созданная в 2002 году — один из крупнейших производителей мяса в России. Основным бенефициаром бизнеса считается Виктор Наурузов. В портфеле группы такие бренды, как «Владимирский стандарт», «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч». По собственным данным компании, в 2025 году она выпустила 1,05 млн тонн мяса птицы в живом весе, на 1,86% меньше, чем в 2024-м. Аналитики Infoline по итогам 2024 года оценили общую выручку группы в 268 млрд руб., рост на 36% год к году.

Уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве еще не означает, что эта процедура действительно будет запущена: нередко оно используется как обязательный процессуальный шаг и одновременно как инструмент давления на должника, говорит партнер и руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. Если сумма требований относительно невелика, то должник, как правило, гасит задолженность до начала процесса банкротства, добавляет партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков.

Руководитель специализированного агентства корпоративного и коммерческого права Балтийской коллегии адвокатов Николай Евдокимов говорит, что для агрохолдингов характерна существенная зависимость активов компаний группы друг от друга, в том числе через внутригрупповое финансирование, поручительства и залоги. Проблемы одного актива могут затронуть всю структуру, добавляет он.

Управляющий директор «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов говорит, что запас прочности у значительной части компаний агроиндустрии стал заметно меньше. По его данным, в 2025 году в растениеводстве и животноводстве доля прибыльных хозяйств снизилась с 81,3% до 78,2%, прибыль сократилась на 13,2%, совокупный убыток вырос в 1,65 раза, до 143,9 млрд руб.

Птицеводство еще более чувствительно. Чистая прибыль крупных птицефабрик в 2025 году сократилась с 30 млрд до 15,7 млрд руб., кредиторская задолженность увеличилась на 23%, говорит господин Краснов. Выручка крупных компаний может сохраняться или даже расти, но прибыль и свободный денежный поток снижаются, добавляет он. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина отмечает, что общая кредиторская задолженность предприятий АПК на начало 2026 года превысила 3 трлн руб., что больше год к году почти на 10%.

Сильнее всего на рентабельность сейчас давят ключевая ставка ЦБ и рост операционных издержек, говорит Дмитрий Краснов. Сложно переложить рост затрат в цену, так как потребительский спрос сейчас неустойчивый, добавляет он. Альбина Корягина выделяет укрепление курса рубля, из-за чего снизились доходы от экспорта. Еще в 2025 году Минсельхоз РФ был вынужден обратиться в правительство с предложением о введении временного моратория на банкротство аграриев, напоминает госпожа Корягина. В таком контексте ситуация с ГАП «Ресурс» не локальный сбой, а отражение состояния отрасли в целом, констатирует эксперт.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова