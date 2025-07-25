Зерно приземлится за Уралом
ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» станет сельхозпроизводителем
Реализующая инфраструктурные проекты за Уралом ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» планирует заняться производством сельскохозяйственных культур. Для этого компания сформирует земельный банк в сотни тысяч гектаров в Сибири и на Дальнем Востоке. На проект группе потребуются 5–7 млрд руб. Но растениеводство в Сибири может быть рискованным и потребует диверсификации.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) готова собрать собственный земельный банк для производства сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в презентации о развитии компании, представленной в ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток (ее копия есть у “Ъ”). В НСЗК пояснили “Ъ”, что сейчас существенных земельных активов у компании нет, но в перспективе трех-пяти лет фонд может исчисляться сотнями тысяч гектаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, речь может пойти о нескольких десятках тысяч гектаров в Еврейской автономной области. Компания рассматривает как земли сельхозназначения, так и неиспользуемые участки, которые могут быть возвращены в сельхозоборот, уточнили в НСЗК.
Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина говорит, что для запуска растениеводческого бизнеса, ориентированного на экспорт, необходимо в среднем 50–100 тыс. га. Чтобы стать заметным игроком, потребуются уже о 200–500 тыс. га в перспективе пяти-десяти лет. Госпожа Корягина отмечает, что на формирование с нуля банка от 100 тыс. га в Сибири потребуется не менее 5–7 млрд руб. На юге речь бы шла о десятках миллиардов рублей.
ООО НСЗК, основное юридического лицо группы, зарегистрировано в 2017 году. По данным СПАРК, 56% долей в компании контролирует ЗПИФ «РВМ Отраслевой» и 4% — ЗПИФ «РВМ Консолидация» под управлением «РВМ Капитал» бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина Сергея Орлова, 25% — у Аллы Татур, у кипрских компаний Belper и Salenside — 6% и 4% соответственно, еще 5% — у Марии Шаталовой.
ГК НСЗК занимается инфраструктурными проектами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, ориентированными на расширение экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Это в том числе Забайкальский зерновой терминал (8 млн тонн перевалки в год), проекты по созданию производственно-перерабатывающего кластера «Нижнеленинское—Тунцзян» (производство и переработка 2 млн тонн сои и зерновых в год) и морского зернового терминала во Владивостоке (перевалка 2 млн тонн в год).
Сейчас в проекты ГК НСЗК инвестировано уже 20 млрд руб., планируется вложить еще около 100 млрд руб., пояснили “Ъ” в компании. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов называет НСЗК «амбициозным проектом, направленным в первую очередь на переосмысление производственного и экспортного сельскохозяйственного потенциала Зауралья». Простор для потенциальных вложений эксперт считает огромным, предполагая, что акцент будет сделан на увеличение мощностей производства и переработки масличных и зернобобовых.
В самом НСЗК рассчитывают фокусироваться на экспортных культурах, включая сою, ячмень, овес, пшеницу. Параллельно с созданием земельного банка группа планирует проекты по развитию необходимой инфраструктуры, уточнил представитель компании.
7,7 миллиона гектаров
составляет совокупный земельный банк топ-10 владельцев аграрных угодий в РФ, по данным BEFL на апрель
Господин Краснов отмечает, что для развития потенциала потребуется трансформация цепочек экспортных поставок. Традиционно поставки растениеводческой продукции за рубеж в России осуществляются преимущественно из южных регионов, через порт Новороссийск. Альбина Корягина поясняет, что создавать земельный банк целесообразно вблизи экспортной инфраструктуры. «Это минимизирует логистические издержки и обеспечивает контроль над цепочкой "поле—порт"»,— говорит она. Текущая стратегия НСЗК в связи с этим кажется эксперту оправданной.
Рисками ведения сельского хозяйства в Сибири госпожа Корягина называет суровый климат, меньшую урожайность в среднем по году и удаленность от основных существующих экспортных маршрутов.
Оптимальным для НСЗК она считает сочетание различных локаций: ядро земельного банка может формироваться в Сибири, но часть земель должна быть на юге и в центре страны. Это обеспечит повышение урожайности и маржинальности.
Ставку на приобретение новых активов в растениеводстве сейчас делают многие крупные игроки. По подсчетам BEFL на апрель 2025 года, банк десяти ключевых собственников сельхозземель в России составил 7,7 млн га, увеличившись на 10% год к году. Снижение рентабельности бизнеса вынуждает небольших игроков продавать земли с дисконтом. Это создает хорошие условия для небольшого пула стратегических инвесторов.