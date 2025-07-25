Зерно приземлится за Уралом

Реализующая инфраструктурные проекты за Уралом ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» планирует заняться производством сельскохозяйственных культур. Для этого компания сформирует земельный банк в сотни тысяч гектаров в Сибири и на Дальнем Востоке. На проект группе потребуются 5–7 млрд руб. Но растениеводство в Сибири может быть рискованным и потребует диверсификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) готова собрать собственный земельный банк для производства сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в презентации о развитии компании, представленной в ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток (ее копия есть у “Ъ”). В НСЗК пояснили “Ъ”, что сейчас существенных земельных активов у компании нет, но в перспективе трех-пяти лет фонд может исчисляться сотнями тысяч гектаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В частности, речь может пойти о нескольких десятках тысяч гектаров в Еврейской автономной области. Компания рассматривает как земли сельхозназначения, так и неиспользуемые участки, которые могут быть возвращены в сельхозоборот, уточнили в НСЗК.

Партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина говорит, что для запуска растениеводческого бизнеса, ориентированного на экспорт, необходимо в среднем 50–100 тыс. га. Чтобы стать заметным игроком, потребуются уже о 200–500 тыс. га в перспективе пяти-десяти лет. Госпожа Корягина отмечает, что на формирование с нуля банка от 100 тыс. га в Сибири потребуется не менее 5–7 млрд руб. На юге речь бы шла о десятках миллиардов рублей.

ООО НСЗК, основное юридического лицо группы, зарегистрировано в 2017 году. По данным СПАРК, 56% долей в компании контролирует ЗПИФ «РВМ Отраслевой» и 4% — ЗПИФ «РВМ Консолидация» под управлением «РВМ Капитал» бывшего советника экс-президента ОАО РЖД Владимира Якунина Сергея Орлова, 25% — у Аллы Татур, у кипрских компаний Belper и Salenside — 6% и 4% соответственно, еще 5% — у Марии Шаталовой.

ГК НСЗК занимается инфраструктурными проектами на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири, ориентированными на расширение экспорта зерновых, зернобобовых и масличных культур в Китай, страны Средней Азии и Ближнего Востока. Это в том числе Забайкальский зерновой терминал (8 млн тонн перевалки в год), проекты по созданию производственно-перерабатывающего кластера «Нижнеленинское—Тунцзян» (производство и переработка 2 млн тонн сои и зерновых в год) и морского зернового терминала во Владивостоке (перевалка 2 млн тонн в год).

Сейчас в проекты ГК НСЗК инвестировано уже 20 млрд руб., планируется вложить еще около 100 млрд руб., пояснили “Ъ” в компании. Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов называет НСЗК «амбициозным проектом, направленным в первую очередь на переосмысление производственного и экспортного сельскохозяйственного потенциала Зауралья». Простор для потенциальных вложений эксперт считает огромным, предполагая, что акцент будет сделан на увеличение мощностей производства и переработки масличных и зернобобовых.

В самом НСЗК рассчитывают фокусироваться на экспортных культурах, включая сою, ячмень, овес, пшеницу. Параллельно с созданием земельного банка группа планирует проекты по развитию необходимой инфраструктуры, уточнил представитель компании.

7,7 миллиона гектаров составляет совокупный земельный банк топ-10 владельцев аграрных угодий в РФ, по данным BEFL на апрель

Господин Краснов отмечает, что для развития потенциала потребуется трансформация цепочек экспортных поставок. Традиционно поставки растениеводческой продукции за рубеж в России осуществляются преимущественно из южных регионов, через порт Новороссийск. Альбина Корягина поясняет, что создавать земельный банк целесообразно вблизи экспортной инфраструктуры. «Это минимизирует логистические издержки и обеспечивает контроль над цепочкой "поле—порт"»,— говорит она. Текущая стратегия НСЗК в связи с этим кажется эксперту оправданной.

Рисками ведения сельского хозяйства в Сибири госпожа Корягина называет суровый климат, меньшую урожайность в среднем по году и удаленность от основных существующих экспортных маршрутов.

Оптимальным для НСЗК она считает сочетание различных локаций: ядро земельного банка может формироваться в Сибири, но часть земель должна быть на юге и в центре страны. Это обеспечит повышение урожайности и маржинальности.

Ставку на приобретение новых активов в растениеводстве сейчас делают многие крупные игроки. По подсчетам BEFL на апрель 2025 года, банк десяти ключевых собственников сельхозземель в России составил 7,7 млн га, увеличившись на 10% год к году. Снижение рентабельности бизнеса вынуждает небольших игроков продавать земли с дисконтом. Это создает хорошие условия для небольшого пула стратегических инвесторов.

Александра Мерцалова, Владимир Лавицкий