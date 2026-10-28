Огородники «Пулково-2» потребовал через суд изменить Генплан Петербурга
Представитель огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ) «Пулково-2» обратился в Санкт-Петербургский городской суд с требованием изменить функциональное назначение территории, где расположено объединение. Иск подан к Законодательному собранию Петербурга, пишет издание «Вечерний Питер» со ссылкой на главу объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву.
Сейчас, согласно Генеральному плану города, участок в Московском районе относится к зоне общественно-деловой застройки. Истец добивается изменения его статуса на территорию садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Среди заинтересованных в деле сторон — комитет по контролю за имуществом, комитет по градостроительству и архитектуре, прокуратура Петербурга и городской уполномоченный по правам человека. Пока суд оставил заявление без движения из-за недостатков в документах и не приступил к рассмотрению требований по существу.
Спор разворачивается на фоне освобождения территории под строительство кампуса Санкт-Петербургского университета МВД. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад, город планирует освободить два участка общей площадью около 27,3 га. По данным комитета по контролю за имуществом, на них выявили 65 землепользований со строениями, для которых не заключались договоры с городом.
История «Пулково-2» началась в 1984 году, когда часть земли временно передали Ленинградскому объединенному авиаотряду для организации коллективного огородничества. Право постоянного пользования участком за товариществом закреплено не было. В 2000 году арбитражный суд отказал в признании такого права из-за отсутствия необходимых документов. В марте 2026 года Смольный потребовал от пользователей освободить территорию.