Огородники «Пулково-2» потребовал через суд изменить Генплан Петербурга

Сейчас, согласно Генеральному плану города, участок в Московском районе относится к зоне общественно-деловой застройки. Истец добивается изменения его статуса на территорию садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. Среди заинтересованных в деле сторон — комитет по контролю за имуществом, комитет по градостроительству и архитектуре, прокуратура Петербурга и городской уполномоченный по правам человека. Пока суд оставил заявление без движения из-за недостатков в документах и не приступил к рассмотрению требований по существу.