В Московском районе Петербурга с 26 октября начнут сносить огороды ради кампуса МВД
Огородников у Пулково попросили освободить участки для строительства
В Московском районе Петербурга начали освобождать территорию от огородов для строительства нового кампуса Санкт-Петербургского университета МВД России. Активный демонтаж участков начнется 26 октября, сообщили 22 октября в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ).
Земля находится в собственности города, договоры с гражданами на ее использование не заключались. Как пояснили в комитете, с 1931 по 1976 год участки передавались Министерству гражданской авиации, в ведении которого находился Ленинградский объединенный авиаотряд. В 1984 году часть территории предоставили авиапредприятию во временное пользование для организации коллективного огородничества «Пулково-2».
Со временем состав пользователей земли изменился. При этом право постоянного (бессрочного) пользования участком за огородническим товариществом закреплено не было. В 2000 году арбитражный суд отказал товариществу в признании такого права.
Согласно действующему Генеральному плану Санкт-Петербурга, территория предназначена для общественно-деловой застройки. Использование земли под индивидуальное жилищное строительство или садоводство не предусмотрено.
В марте 2026 года ККИ предложил пользователям добровольно освободить участки. Перед началом работ им направили повторное уведомление, однако не все огородники выполнили требование.
«В случаях, когда граждане в силу возраста, состояния здоровья или иных объективных обстоятельств испытывают сложности с самостоятельным освобождением территории, может быть организовано необходимое консультационное и организационное содействие в пределах полномочий профильных служб», — подчеркнули в ККИ.
Новый кампус университета МВД разместится южнее улицы Пилотов, между Кольцевой автодорогой и территорией отвода аэропорта Пулково. Проект планировки территории разработали за счет городского бюджета.
Участок расположен в зоне влияния аэропорта. С северо-запада он граничит с нежилой зоной «Предпортовая-3», с северо-востока — с границей зоны «Предпортовая-2», с востока — с Пулковским шоссе, а с юга — с территорией отвода аэропорта.