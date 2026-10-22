В Московском районе Петербурга с 26 октября начнут сносить огороды ради кампуса МВД

Земля находится в собственности города, договоры с гражданами на ее использование не заключались. Как пояснили в комитете, с 1931 по 1976 год участки передавались Министерству гражданской авиации, в ведении которого находился Ленинградский объединенный авиаотряд. В 1984 году часть территории предоставили авиапредприятию во временное пользование для организации коллективного огородничества «Пулково-2».