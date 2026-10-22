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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Московском районе Петербурга с 26 октября начнут сносить огороды ради кампуса МВД

Огородников у Пулково попросили освободить участки для строительства
В Московском районе Петербурга начали освобождать территорию от огородов для строительства нового кампуса Санкт-Петербургского университета МВД России. Активный демонтаж участков начнется 26 октября, сообщили 22 октября в городском комитете по контролю за имуществом (ККИ).
Петербург освободит землю под новый кампус университета МВД от коллективных огородов

Петербург освободит землю под новый кампус университета МВД от коллективных огородов

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Земля находится в собственности города, договоры с гражданами на ее использование не заключались. Как пояснили в комитете, с 1931 по 1976 год участки передавались Министерству гражданской авиации, в ведении которого находился Ленинградский объединенный авиаотряд. В 1984 году часть территории предоставили авиапредприятию во временное пользование для организации коллективного огородничества «Пулково-2».
Со временем состав пользователей земли изменился. При этом право постоянного (бессрочного) пользования участком за огородническим товариществом закреплено не было. В 2000 году арбитражный суд отказал товариществу в признании такого права.
Согласно действующему Генеральному плану Санкт-Петербурга, территория предназначена для общественно-деловой застройки. Использование земли под индивидуальное жилищное строительство или садоводство не предусмотрено.
В марте 2026 года ККИ предложил пользователям добровольно освободить участки. Перед началом работ им направили повторное уведомление, однако не все огородники выполнили требование.
«В случаях, когда граждане в силу возраста, состояния здоровья или иных объективных обстоятельств испытывают сложности с самостоятельным освобождением территории, может быть организовано необходимое консультационное и организационное содействие в пределах полномочий профильных служб», — подчеркнули в ККИ.
Новый кампус университета МВД разместится южнее улицы Пилотов, между Кольцевой автодорогой и территорией отвода аэропорта Пулково. Проект планировки территории разработали за счет городского бюджета.
Участок расположен в зоне влияния аэропорта. С северо-запада он граничит с нежилой зоной «Предпортовая-3», с северо-востока — с границей зоны «Предпортовая-2», с востока — с Пулковским шоссе, а с юга — с территорией отвода аэропорта.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор