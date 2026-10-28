В Краснодаре 29 октября без света останутся около 100 улиц

С 09:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Абрикосовая, Адыгейская Набережная, Айвазовского, Берег Кубани, Березанская, Болотникова, Братьев Игнатовых, Бургасская, Верхняя, Виноградная, Володарского, Воронежская, Восточная, Гагарина, Горького, Грушовая, Деповская, Димитрова, Евдокимовская, Заводская, Затонная, Заройная, 2-я Заройная, Ивановская, Ильинская, Камвольная, Карасунская, Кизлярская, Ключевая, Ковтюха, Корницкого, Кошевого, Краснодонская, Кубанонабережная, Ленская, Лесопосадочная, Липовая, Ломоносова, Магаданская, Малиновая, Матросова, Милютинская, Надежды, Народная, Нижняя, Новокузнечная, Ольгинская, Онежская, Оранжерейная, Ореховая, Персиковая, Питерская, Приятная, Промышленная, Пшеничная, Рыбачья, Садовая, Семеновская, Сиреневая, Современная, Солнечная, Сормовская, Стабильная, Средняя, Тахтамукайская, Творческая, Терновая, Ткачева, Третьяковская, Троицкая, Уваровская, Упорная, Учительская, Фабричная, Фурманова, Цветочная, Чапаева, Шаляпина, Щорса, Южная и Яровая, а также в переулках Виноградном, Звездном и Константиновском, на Береговом, Болотникова, Верхнем 1-м, Западном 1-м и 2-м, Затонном, Индустриальном, Кольцевом, Кошевого, Краснодонском, Ломоносова 1-м, Матросова, Нижнем 1-м, Фурманова проездах и в Нижнем тупике.