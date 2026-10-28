В момент прекращения банкротства «Белгородского бройлера» появился новый кредитор

По данным Rusprofile, ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в 2021 году в Белгороде. Специализируется на производстве мяса птицы в охлажденном виде. Гендиректором с января 2024 года является Виталий Пономаренко. В структуре собственников значатся «Тамбовский бройлер» (65%) и «Ставропольский бройлер» (34%). 1% принадлежит физлицу — Виктору Наурузову. В 2025 году выручка ООО «Белгородский бройлер» составила 13,35 млрд руб., что на 1,3% ниже уровня предыдущего года (13,52 млрд руб.). Чистая прибыль сократилась почти вдвое — с 426,5 млн до 227,1 млн руб., то есть на 46,7%.

ООО «Гтэ-транспорт» зарегистрировано в 2015 году в Москве и специализируется на вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Гендиректор — Кирилл Воронов. 80% принадлежит ООО «Консалтинг Логистики», 20% — физическому лицу Денису Гиниятову. В 2025 году выручка ООО «Гтэ-Транспорт» составила 6,09 млрд руб., увеличившись на 33% по сравнению с 4,56 млрд годом ранее. Чистая прибыль снизилась на 4% — до 27,7 млн руб.