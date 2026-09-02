Суд арестовал активы «Белгородского бройлера» по иску на 169 млн рублей

Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на денежные средства и имущество ООО «Белгородский бройлер» (входит в ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова) в пределах суммы иска — 168,9 млн руб. Определение вынесено 31 августа по заявлению воронежского ООО «Авита», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Истец требует взыскать с птицеперерабатывающего предприятия задолженность по договору поставки от 10 января 2025 года в размере 163,9 млн руб., а также неустойку за период с 29 января по 16 июля 2026 года в размере 5 млн руб. В обоснование ходатайства об аресте «Авита» указало на значительное количество судебных дел имущественного характера, в которых «Белгородский бройлер» выступает ответчиком.

За последний год в картотеке насчитвается 215 исков в адрес компании на общую сумму 583,2 млн руб.

Кроме того, в этом году в отношении компании возбуждено четыре исполнительных производства с непогашенной задолженностью 5,69 млн руб. Суд также принял во внимание, что в мае ООО «Данзим» намеревалось обанкротить «Белгородского бройлера».

Согласно бухгалтерской отчетности, приведенной в документах, уставный капитал ответчика составляет 20 тыс. руб. В 2025 году численность работников сократилась на 102 человека, а выручка снизилась на 1,3% (до 172 млн руб., данные существенно отличаются от заявленных ранее в рамках раскрытия годовой отчетности). Чистая прибыль упала на 46,7% — до 227 млн руб.

Суд пришел к выводу, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. Арест наложен на денежные средства на счете ООО «Белгородский бройлер» в Белгородском РФ АО «Россельхозбанк», а также на иное имущество должника.

По данным Rusprofile, ООО «Авита» зарегистрировано в Воронеже в 2011 году. Работает в сфере оптовой торговли кормами для сельскохозяйственных животных. Гендиректор Василий Гречишников. Компания принадлежит ему и Андрею Панину в равных частях. В 2025 году выручка ООО "Авита" составила 1,5 млрд руб., что на 2 % выше показателя 2024 года. Чистая прибыль составила 190 млн руб. ООО «Белгородский бройлер» зарегистрировано в 2021 году в облцентре и работает в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Гендиректором является Виталий Пономаренко. «Белгородский бройлер» принадлежит ООО «Тамбовский бройлер» (65%), ООО «Ставропольский бройлер» (34%) и Виктору Наурузову с долей 1%. В 2025 году выручка компании составила 13 млрд руб., прибыль — 227 млн руб.

Ранее «Ъ» сообщал, что сразу несколько структур ГАП «Ресурс» — одного из крупнейших агрохолдингов России, производящего мясные продукты под брендами «Наша птичка» и «Дым Дымыч», — столкнулись с угрозой банкротства.

Анна Швечикова