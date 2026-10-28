В Петербурге завершили расследование убийства в Израиле 22-летней давности
Следователи Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном в израильском Ашкелоне в 2004 году. Обвинение предъявлено 68-летнему Аркадию Нусимовичу, который уже отбывает наказание за другие особо тяжкие преступления, сообщили в официальном канале городского управления Следственного комитета.
По версии следствия, в марте 2004 года Нусимович решил убить знакомого ради завладения его деньгами в размере 200 млн руб. Для этого он привлек сообщника и приобрел огнестрельное оружие с глушителем. 31 марта мужчины поджидали потерпевшего в подъезде жилого дома в Ашкелоне и выстрелили в него не менее семи раз. От полученных ранений мужчина скончался. Соучастник преступления умер в 2015 году.
В ходе расследования петербургские следователи выезжали в Израиль и изучили материалы местного уголовного дела, записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей. По данным СКР, собранные доказательства подтвердили причастность Нусимовича к убийству.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. Нусимович обвиняется по п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстных побуждений.