В Петербурге завершили расследование убийства в Израиле 22-летней давности

По версии следствия, в марте 2004 года Нусимович решил убить знакомого ради завладения его деньгами в размере 200 млн руб. Для этого он привлек сообщника и приобрел огнестрельное оружие с глушителем. 31 марта мужчины поджидали потерпевшего в подъезде жилого дома в Ашкелоне и выстрелили в него не менее семи раз. От полученных ранений мужчина скончался. Соучастник преступления умер в 2015 году.