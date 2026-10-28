Цены на цветные металлы до 2030 года останутся ниже рекордов
Мировые котировки основных видов цветных металлов до 2030 года не достигнут прежних высоких значений: медь и алюминий могут дешеветь в среднем на 1–2% в год, а стоимость никеля — ежегодно расти на 1,5%. Поддерживающие цены риски сокращения предложения могут быть исчерпаны, а ожидаемый спрос будет ограничен.
Мировые цены на никель до 2030 года могут расти со среднегодовым темпом 1,5% (CAGR), оставаясь ниже уровней 2021–2023 годов и второго квартала 2026 года, следует из обзора Kept. Во втором квартале никель на Лондонской бирже металлов (LME) подорожал на 5% в сравнении квартал к кварталу, на 20% год к году, до $18,12 тыс. за тонну. В третьем квартале цена снизилась до $16,56 тыс. за тонну, в четвертом квартале котировки ожидаются в диапазоне $16,55–17,12 тыс. за тонну.
Как говорится в обзоре, в апреле цена никеля на спот-рынке на LME достигла почти двухлетнего максимума из-за опасений относительно предложения. Поддержку котировкам в том числе оказали сообщения о сокращении квот на добычу руды в Индонезии и ограниченные поставки серной кислоты из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке. Кроме того, в июле китайский холдинг Tsingshan приостановил отгрузки со своих индонезийских предприятий промежуточного продукта переработки никеля, который используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, поставки другой продукции были замедлены из-за проверок, перечисляют в Kept.