Александро-Мариинскую больницу в Астрахани возглавила депутат Елена Сомова

Госпожа Сомова месяц назад стала депутатом думы Астраханской области. Она окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» в 1998 году, является кандидатом наук. Ее отец Иосиф Багдасарян 28 лет был главным врачом Областной детской клинической больницы им. Силищевой.