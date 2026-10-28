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Средняя Волга

Александро-Мариинскую больницу в Астрахани возглавила депутат Елена Сомова

Новым главным врачом Александро-Мариинской областной клинической больницы в Астрахани стала Елена Сомова. Ранее она руководила ЧУЗ «МСЧ».

Пресс-служба Губернатора Астраханской области

До этого, с января 2025 года, Александро-Мариинскую больницу возглавлял Марат Сайфулин. Перед этим он 15 лет руководил Областным клиническим противотуберкулезным диспансером.
Госпожа Сомова месяц назад стала депутатом думы Астраханской области. Она окончила Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия» в 1998 году, является кандидатом наук. Ее отец Иосиф Багдасарян 28 лет был главным врачом Областной детской клинической больницы им. Силищевой.
Нина Шевченко