Пермский «Молот» победил тюменский «Рубин»

Хоккеисты «Молота» в домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли ХК «Рубин» из Тюмени. Первый период завершился ничейным результатом 1:1. На последних секундах второй двадцатиминутки пермская команда вышла вперед и в третьей части матча укрепила свое преимущество.