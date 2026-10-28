Пермский «Молот» победил тюменский «Рубин»
Хоккеисты «Молота» в домашнем матче чемпионата ВХЛ обыграли ХК «Рубин» из Тюмени. Первый период завершился ничейным результатом 1:1. На последних секундах второй двадцатиминутки пермская команда вышла вперед и в третьей части матча укрепила свое преимущество.
Итог поединка - 5:2. Голы в составе победителей забили Роман Лутцев, Ярослав Лабуткин, Никита Колесников и две шайбы на счету Дмитрия Ябелова. 30 октября подопечные Льва Бердичевского завершат домашнюю серии игрой против «Югры».