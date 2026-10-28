В Ульяновской области принят закон о запрете продажи вейпов

Как сообщил 22 октября на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев, свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 16 регионов России, еще в 24 регионах такие законопроекты внесены в заксобрания на обсуждение.Первыми, еще в августе этого года, через месяц после принятия федерального закона, вейпы запретили пять регионов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Северная Осетия — Алания.