В Ульяновской области принят закон о запрете продажи вейпов
28 октября на заседании заксобрания Ульяновской области депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта о запрете продажи электронных систем доставки никотина (ЭДСН), жидкостей для них и безникотиновых жидкостей.
Согласно документу, с 1 марта 2027 года на территории региона устанавливается полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Запрет вводится на пять лет, до 1 марта 2032 года.
Первоначально подобный законопроект хотели внести в заксобрание еще в феврале этого года, но на тот момент не было федерального закона, дающего регионам право самостоятельно устанавливать запреты. По словам господина зампреда заксобрания, руководителя фракции «Единая Россия» Константина Долгова (именно он стал инициатором законопроекта), возможность ввести запрет в качестве эксперимента появилась благодаря принятому в июне 2026 года федеральному закону, который дал регионам возможность ввести ограничения на продажу вейпов на пять лет — с марта 2027 года до марта 2032 года.
«Здоровье детей важнее коммерческих интересов продавцов вейпов, и поскольку сегодня электронные сигареты для подростков становятся первым шагом к никотиновой зависимости, мы должны бороться не с последствиями, а предупредить саму проблему», — сказал господин Долгов. По его словам, планируется ежегодно анализировать эффективность запрета, по результатам мониторинга будет приниматься решение о его продлении или упразднении.
По мнению спикера областного парламента Валерия Малышева, принятый документ — это только начало работы по решению проблемы, принятый закон будет открытым для внесения поправок, направленных на усиление мер контроля и ответственности.
Как сообщил 22 октября на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по охране здоровья Владимир Сысоев, свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 16 регионов России, еще в 24 регионах такие законопроекты внесены в заксобрания на обсуждение.Первыми, еще в августе этого года, через месяц после принятия федерального закона, вейпы запретили пять регионов: Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Северная Осетия — Алания.