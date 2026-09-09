Не парь тут

В Ульяновской области намерены полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. Законопроект инициирован заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Константином Долговым в областном собрании. В правительстве региона дали положительное заключение на инициативу. Ожидается, что документ будет внесен на обсуждение заксобрания региона уже в сентябре. Всего в Ульяновской области точек по продаже табачных стиков для нагревания в электронных сигаретах — 1428, по продаже жидкостей для вейпов — 780. В минэкономразвития говорят, что на бюджет региона запрет «электронок» не повлияет, так как акцизы платятся в федеральный бюджет. Продавцы вейпов считают, что лучше регулировать легальный рынок, чем после запрета констатировать его переход в тень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ульяновской области с 1 марта 2027 года намерены полностью остановить легальную продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей к ним. Законопроект «О запрете на территории Ульяновской области розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» прошел оценку регулирующего воздействия в региональном минэкономразвития. После одобрения документа губернатором, минюстом и прокуратурой он будет вынесен на обсуждение регионального заксобрания.

Инициатива предусматривает, что с 1 марта 2027 года на территории Ульяновской области запрещается розничная продажа ЭСДН и жидкостей к ним. Запрет действует до 1 марта 2032 года. Ульяновский законопроект инициировал вице-спикер регионального заксобрания, руководитель исполкома реготделения партии Константин Долгов. Первоначально документ хотели внести в заксобрание еще в феврале этого года, но на тот момент не было федерального закона, дающего регионам самостоятельно устанавливать запреты. По словам господина Долгова, свое предложение он обсудил с партийной фракцией, и она его поддержала.

К ЭСДН относятся электронные сигареты, вейпы, POD-системы, электронные кальяны, а также системы нагревания табака (например, IQOS). Для систем нагревания табака без горения используются специальные табачные стики. Производители заявляют, что эти устройства позволяют потреблять никотин без процесса горения, что снижает количество вредных веществ. Однако в «электронках» для образования пара используются также глицерин и пропиленгликоль, которые выделяют свои канцерогены.

В обосновании, направленном господином Долговым в региональное минэкономразвития, отмечается, что принятые федеральным законодателем меры по запрету продажи вейпов детям (№128-ФЗ от 28.04.2023) недостаточны. Растет и популярность «электронок», «данные 2024 и 2025 годов указывают на устойчивую тенденцию к росту отравлений вейпами среди детей и подростков», «в настоящее время, несмотря на установленные запреты, порядка 40% школьников в России периодически или постоянно пользуются электронными сигаретами и “парят” вейпы». Отмечается, что распространенность вейпов среди лиц 18-24 лет составляет 19,1%, «что более чем в 10 раз выше, чем во всех остальных возрастных группах». В документе также говорится, что использование ЭСДН приводит к болезни вейперов — EVALI (от E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury) — повреждению легких в связи с курением электронных сигарет и вейпов, которое трудно поддается диагнозу. При этом в 2024 году в России число потребителей электронных сигарет выросло на 19% — до 5,3 млн человек. В заключении минэкономразвития региона отмечает, что, по опросам сервиса news.mail.ru, 54% респондентов поддерживают запрет вейпов. По данным ВОЗ от 2003 года, 34 страны уже запретили продажу электронных сигарет (среди них Индия, Япония, Сингапур). Продажа вейпов уже запрещена в пяти регионах РФ (Северная Осетия, Пермский край, Саратовская, Пензенская и Нижегородская области). В Ульяновской области, по данным министерства, 1428 точек продажи табачных стиков для нагревания, 708 точек продажи жидкостей для вейпов и 117 точек, продающих бестабачные смеси для кальяна.

Минэкономразвития региона дало положительную оценку законопроекту. Общественные обсуждения прошли без замечаний по документу. Никаких данных о том, к каким выпадающим доходам бюджета приведет полный запрет, в заключении нет. В минэкономразвития пояснили «Ъ», что влияние на бизнес не оценивалось, «поскольку предпринимательское сообщество не обращалось с таким запросом», на региональный же бюджет запрет окажет «очень незначительное влияние» в связи с тем, что деятельность не лицензируется, а акциз за жидкость платится в федеральную казну. В министерстве также пояснили, что после запрета часть покупателей перетечет в обычные табачные точки продаж, и после введения в регионе лицензирования торговли табачной продукции это «даже даст некоторый положительный эффект для бюджета». Оценить объем рынка вейпов в Ульяновской области ни в минэкономразвития, ни в минфине региона не смогли.

По данным системы «Честный знак», 2025 году расходы россиян на табак и вейпы увеличились на 12%, до 1,9 трлн руб. Согласно информации Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО, учредитель — правительство РФ), за 9 месяцев 2024 года легальный оборот рынка облагаемой акцизом жидкости для ЭСДН вырос в натуральном выражении до 1,360 млн л. При акцизе в 2024 году в размере 42 руб. за 1 мл общий акцизный сбор по РФ за этот период составил 57,12 млрд руб.

Участники рынка считают, что планируемый запрет на продажу вейпов ухудшит ситуацию. В сети торговых точек Kailas Hookah Shop (одна из крупнейших в Ульяновске) «Ъ» сказали, что, по их мнению, «запрет приведет к перетеканию продаж на черный рынок, об этом говорит статистика по Казахстану, где введен запрет на продажу вейпов». «Лучше регулировать легальный рынок, чем констатировать появления нелегального. И если сейчас мы исправно платим налоги и открыты для любых проверок, то после запрета продукция на черном рынке будет никому не подконтрольна, и неизвестно, что там будут получать покупатели», — отметили в компании.

Константин Долгов пояснил «Ъ», что в настоящее время осталось получить заключение минюста, прокуратуры и губернатора, он полагает, что возражений не будет и, вполне возможно, уже в сентябре законопроект можно будет вынести на обсуждение депутатов. Он также отметил, что каким бы ни было влияние запрета на бюджет, социальная значимость выше любых выпадающих доходов, и надо действовать жестко, как с наркотиками.

Сергей Титов, Ульяновск