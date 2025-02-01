Ростовский зернотрейдер «Родные поля» по иску Генпрокуратуры передан государству

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России, которая требовала обратить в доход государства 100% долей экспортера зерна ООО «Родные поля». Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее решение было принято судом 31 января. В картотеке арбитражного суда решение на данный момент не опубликовано.

Известно, что 15 января арбитражный суд перевел процесс в закрытый режим. Это было сделано по требованию руководства ООО «Родные поля».

ООО «Родные поля» (ранее называлось «Торговый дом “Риф”») является одним из крупнейших российских зернотрейдеров.

Напомним, в конце декабря 2024 года года Генеральная прокуратура потребовала обратить имущество компании в доход Российской Федерации. Надзорное ведомство заявило соответствующий иск в ростовский арбитражный суд, мотивировав требование тем, что «Родные поля» являются стратегическим хозяйствующим субъектом, поскольку его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%. Вместе с тем, по данным прокуратуры, конечный бенефициар компании Петр Ходыкин является гражданином Федерации Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море) и резидентом ОАЭ. При этом, как заявляет надзорный орган, контроль над стратегическим предприятием осуществляется иностранным инвестором без соответствующего разрешения со стороны правительства РФ.

В иске с требованием о конфискации активов «Родных полей прокуратура указала, что в 2023 году Петр Ходыкин в целях обхода действующих в РФ ограничений по контролю иностранцами над стратегическими предприятиями и сокрытия своего владения активом инициировал создание КЗПИФ «Логистик» (комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд), куда перевел принадлежащие ему 100 % долей ООО «Родные поля». Вместе с тем, права на управление имуществом компании он передал ООО «Современные фонды недвижимости». На самом же деле, как заявляет прокуратура, Петр Ходыкин «от полномочий единственного участника ООО «Родные поля» не отказался, продолжил определять судьбу общества и прямо влиять на его хозяйственную деятельность».

В связи с этим надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО «Родные поля», принадлежащие КЗПИФ «Логистик», находящиеся под управлением паевого инвестиционного фонда ООО «Современные Фонды Недвижимости».

ООО «Родные поля» является одним из крупнейших российских зернотрейдеров. В последние годы компания входила в тройку лидеров по объемам экспорта. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2023 года ООО получило 299,5 млрд руб. выручки с чистой прибылью 23,8 млрд руб.

Сергей Иванов