Мурманск принял первый состав с зерном из южных регионов РФ
Мурманский морской торговый порт (ММТП) 28 октября принял первый железнодорожный состав с российской пшеницей. В 47 вагонах прибыли 3,4 тыс. тонн зерна. Для порта это первая операция с таким грузом: раньше его основные экспортные товары составляли уголь, руда и металлы. О поставке сообщила «Деметра-Холдинг», а порт подтвердил прием состава в своем Telegram-канале.
Порт подготовил для зерна схему прямой перевалки с железной дороги на судно. Рабочие выгружают вагоны-хопперы в накопительный бункер, а мобильные конвейеры подают зерно в трюм. Склад между вагоном и судном не нужен. В ММТП пояснили, что уже применяли похожую технологию на Мурманском балкерном терминале при перевалке калийных удобрений. Теперь порт использовал этот опыт для нового груза. Перевалочная мощность ММТП составляет 24 млн тонн в год, однако это общая мощность порта, а не заявленный объем перевалки зерна.
Запуск северного маршрута укладывается в более широкую перестройку зернового экспорта. В сентябре агентство Reuters сообщило со ссылкой на пять источников в транспортной и зерновой отраслях, что компании стали приспосабливать балтийские и арктические терминалы к зерну после сбоев на черноморском направлении. По данным агентства, в предыдущем экспортном сезоне почти 90% морского экспорта российского зерна проходило через порты Азово-Черноморского бассейна. В июле и августе Россия вывезла 4,4 млн тонн зерна — примерно на 31% меньше, чем годом ранее; оценка экспорта за сентябрь составляла 2,45 млн тонн против 5,15 млн тонн год назад.
Тогда же источники Reuters сообщали, что РЖД согласовали перевозку в Мурманск первых 40 тыс. тонн зерна из Ставропольского края. В сообщении о составе из 47 вагонов говорится только о «ключевых аграрных регионах» России, каковыми считаются Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.
В сентябре представитель «Деметра-Холдинга» Олег Пугаев говорил о подготовке первой отгрузки через Мурманск и благодарил Россельхознадзор и Минсельхоз за оперативную поддержку. По данным отраслевых публикаций, на площадке «Золотой осени» он отмечал, что для организации маршрута пришлось быстро решить серьезные логистические и организационные задачи.