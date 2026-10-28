Мурманск принял первый состав с зерном из южных регионов РФ

Запуск северного маршрута укладывается в более широкую перестройку зернового экспорта. В сентябре агентство Reuters сообщило со ссылкой на пять источников в транспортной и зерновой отраслях, что компании стали приспосабливать балтийские и арктические терминалы к зерну после сбоев на черноморском направлении. По данным агентства, в предыдущем экспортном сезоне почти 90% морского экспорта российского зерна проходило через порты Азово-Черноморского бассейна. В июле и августе Россия вывезла 4,4 млн тонн зерна — примерно на 31% меньше, чем годом ранее; оценка экспорта за сентябрь составляла 2,45 млн тонн против 5,15 млн тонн год назад.