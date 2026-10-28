Саратовчанку и ее сына будут судить за истязание приемных детей и смерть малыша
Их также обвиняют в убийстве, мошенничестве с выплатами и даче взятки
Саратовский областной суд рассмотрит дело 54-летней женщины и ее 36-летнего сына. Их обвиняют в истязании детей, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат и даче взятки (пп. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117, п. «в» ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщили в прокуратуре области.
По версии следствия, с 2008 по 2025 год саратовчанка была опекуном и приемным родителем детей. Вместе с сыном они систематически избивали подопечных, ограничивали их в передвижении, запирали в помещении, заставляли выполнять изнурительные упражнения и придумывали им иные наказания.
В июне 2020 года женщина усыновила маленького ребенка, которому из-за болезней требовалось постоянное наблюдение врачей. Когда его состояние резко ухудшилось, она не вызвала скорую и не приняла мер к лечению. Ребенок умер, а факт смерти приемная мать скрыла.
После этого она продолжала получать положенные на детей госвыплаты, умолчав об обстоятельствах. Ущерб бюджету превысил 1,4 млн руб. Кроме того, женщина передала должностному лицу взятку за непроведение проверок условий проживания опекаемых. В отношении чиновника ранее вынесли приговор.