Саратовчанку и ее сына будут судить за истязание приемных детей и смерть малыша

По версии следствия, с 2008 по 2025 год саратовчанка была опекуном и приемным родителем детей. Вместе с сыном они систематически избивали подопечных, ограничивали их в передвижении, запирали в помещении, заставляли выполнять изнурительные упражнения и придумывали им иные наказания.