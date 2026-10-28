ГД приняла поправки о праве командиров удостоверять согласие на сделки
Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки, наделяющие командиров военнослужащих и руководителей воинских частей некоторыми функциями нотариата. Они смогут «удостоверять» письменное согласие бойцов на сделки, в том числе с недвижимостью, при нахождении в «труднодоступной местности», где нет нотариусов. Законопроект разработан по требованию Конституционного суда РФ, ранее разбиравшего дело о сделках с военной ипотекой. В Белом доме заверили депутатов: поправки не приведут к росту мошенничеств, так как не дают командирам полноценных прав проводить сами сделки.
Проект поправок в ст. 35 Семейного кодекса РФ правительство внесло в Госдуму в августе. Эта статья посвящена владению и пользованию общим имуществом супругов: в ней, в частности, поясняется, что сделки совершаются с согласия обоих членов семьи. В правительстве РФ предлагают добавить в статью оговорку для военнослужащих. При нахождении последних «в труднодоступной или отдаленной местности, где отсутствует нотариус» письменное согласие на сделку с имуществом супругов может «удостоверить» командир бойца или руководитель его воинской части, соединения или военно-учебного заведения.
Законопроект был разработан по итогам разбирательства в Конституционном суде (КС) РФ дела военнослужащего и обладателя военной ипотеки Олега Лустача. Во время службы на Крайнем Севере он обратился в банк для заключения договора о залоге ипотечной квартиры, предоставив согласие на операцию, заверенное своим командиром. Но банк документ не принял, затребовав удостоверить его у нотариуса. Тогда боец обратился в КС. В решении инстанции законодателю предписывалось ввести особый механизм удостоверения сделок с военной ипотекой, если военнослужащие и их супруги находятся «в труднодоступных или отдаленных местностях», где нет нотариусов.