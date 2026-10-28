В Махачкале арестовали подозреваемого в хищении дома за 16 млн рублей
Советский районный суд Махачкалы отправил в СИЗО 54-летнего уроженца села Маали, которого следствие подозревает в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина завладел домовладением потерпевшего, оценённым примерно в 16 млн руб. Суд назначил арест на 29 суток — до 23 ноября 2026 года включительно. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщает официальный телеграм-канал объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан.
Как следует из сообщения, подозреваемый воспользовался доверием матери владельца дома и забрал документы на недвижимость. Затем он, по версии следствия, составил фиктивные договоры купли-продажи и получил подписи потерпевшего, который, как утверждается, не знал о преступном замысле. После этого подозреваемый незаконно оформил право собственности на дом.
Следствие квалифицировало предполагаемые действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Суд рассматривал ходатайство органа предварительного расследования об аресте, выслушал стороны и удовлетворил просьбу следствия.
«Рассмотрев представленные материалы, выслушав мнения сторон, суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу подозреваемого сроком на 29 суток, то есть по 23 ноября 2026 года включительно», — говорится в сообщении.
В опубликованной информации нет адреса домовладения, дат предполагаемых сделок, сведений о том, зарегистрировал ли подозреваемый право собственности в Росреестре, а также подробностей о доказательствах, которые следствие представило суду.
В сообщении суда не указано, предъявили ли мужчине обвинение и обжаловали ли постановление. До вступления решения в силу и рассмотрения уголовного дела подозреваемый считается невиновным.