В Махачкале арестовали подозреваемого в хищении дома за 16 млн рублей

Как следует из сообщения, подозреваемый воспользовался доверием матери владельца дома и забрал документы на недвижимость. Затем он, по версии следствия, составил фиктивные договоры купли-продажи и получил подписи потерпевшего, который, как утверждается, не знал о преступном замысле. После этого подозреваемый незаконно оформил право собственности на дом.