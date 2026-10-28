Норвежский суд отказался отменить арест российского судна «Профессор Молчанов»
Норвежский суд оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», задержанного на Шпицбергене по иску украинской компании «Нафтогаз». Жалобу треста «Арктикуголь» на арест и требование провести дополнительные устные слушания отклонили, следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Судно арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи. «Нафтогаз» добивается взыскания с России $4,22 млрд за утрату активов в Крыму в 2014 году. Арест судна стал обеспечительной мерой по этому спору.
Ранее трест «Арктикуголь» оспорил арест в суде. Судно входит во флот Росгидромета и использовалось, в частности, для связи с предприятиями треста на Шпицбергене. В сентябре на его борту находились участники научной и культурной экспедиций. Позднее 69 пассажиров и часть экипажа вернулись в Россию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что арест судна направлен на ограничение российского присутствия на архипелаге. Российская сторона намерена противодействовать действиям, которые считает препятствующими ее деятельности на Шпицбергене.