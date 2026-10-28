Норвежский суд отказался отменить арест российского судна «Профессор Молчанов»

Судно арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи. «Нафтогаз» добивается взыскания с России $4,22 млрд за утрату активов в Крыму в 2014 году. Арест судна стал обеспечительной мерой по этому спору.