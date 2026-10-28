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Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
Северо-Запад

Норвежский суд отказался отменить арест российского судна «Профессор Молчанов»

Норвежский суд оставил в силе арест российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», задержанного на Шпицбергене по иску украинской компании «Нафтогаз». Жалобу треста «Арктикуголь» на арест и требование провести дополнительные устные слушания отклонили, следует из решения суда, поступившего в распоряжение РИА Новости.
Судно арестовали 2 сентября в порту Баренцбурга по решению окружного суда Норд-Тромса и Сеньи. «Нафтогаз» добивается взыскания с России $4,22 млрд за утрату активов в Крыму в 2014 году. Арест судна стал обеспечительной мерой по этому спору.
Ранее трест «Арктикуголь» оспорил арест в суде. Судно входит во флот Росгидромета и использовалось, в частности, для связи с предприятиями треста на Шпицбергене. В сентябре на его борту находились участники научной и культурной экспедиций. Позднее 69 пассажиров и часть экипажа вернулись в Россию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что арест судна направлен на ограничение российского присутствия на архипелаге. Российская сторона намерена противодействовать действиям, которые считает препятствующими ее деятельности на Шпицбергене.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор