Трест «Арктикуголь» оспорил арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Трест «Арктикуголь» подал иск против Норвегии в связи с арестом судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Об этом 28 сентября сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет ТАСС.

«Да, иск подали. Сейчас идет разбирательство»,— сказал министр.

По словам господина Чекункова, решение по делу может быть принято в течение двух недель. Он отметил, что норвежская судебная система, по его опыту, работает достаточно быстро.

Размер ущерба, который «Арктикуголь» понес в связи с арестом судна, планируют определить после завершения судебного разбирательства.

«Давайте дождемся результатов разбирательств, потом будем оценки ставить. Сейчас самое главное — вытащить судно»,— заявил господин Чекунков.

Судно «Профессор Молчанов» было задержано норвежскими властями 2 сентября 2026 года в порту Баренцбурга. Арест произошел по ходатайству украинской государственной компании «Нафтогаз» в качестве обеспечительной меры для исполнения арбитражного решения на сумму около $4,22 млрд.

Матвей Николаев